恒指升219点 智谱飙近27% 联想升近两成 专家料下周试二万五｜港股收市

美伊据报已非常接近达成和平协议的最终草案，市场继续憧憬中东战事完结，美股隔晚先跌后升，亚洲股市亦续强，港股在周四走弱后，周五重拾升势。加上中国发改委指正在谋划出台加快人工智能落地的配套文件，AI相关股有炒作，恒指全日收报25606点，升219点，结束两日跌势。大市成交回落至2812亿元，北水再转流出64.94亿元，连续两日流出。

恒指高开255点，升幅一度收窄至97点，其后外围股市愈升愈有，及晶片、科网、大模型等AI概念股在走强，恒指最多升346点，最终全日收报25606点，升219点；国指收报8550点，升75点；科指收报4869点，升100点。

恒指全周跌356点 三大指数连跌两周

一周计，恒指累跌356点；国指累跌140点；科指累跌71点，三大指数连跌两周；联想（992）累升26.8%，为本周表现最佳蓝筹股；理想汽车（2015）累跌18.3%，为表现最差蓝筹股股。

国家发改委正在谋划出台加快人工智能落地的配套文件，并澄清从未要求中国科技企业不得接受外商投资，AI科技股走势强劲。AI大模型股智谱（2513）飙升26.9%，收报1,282 元；MiniMax（100）大升15.9%，收报768.5 元；迅策 （3317） 升6.4%，收报241.4 元；

中芯升7.6% 兆易创新急近13%

晶片股亦受捧，中芯（981）扬7.6%，收报79.85 元；兆易创新 (3986)急升12.9%，收报778 元；澜起科技 (6809)涨5.7%，收报471.8 元；华虹半导体（1347）走高1.6%，收报130.1元；天数智芯（9903）弹高9.6%，收报487 元。

科网股回暖，联想集团（992）去年AI收入翻倍，业绩后股价走高19.8%，收报15.75 元；为表现最佳蓝筹股；网易（9999）上季业绩胜预期，股价扬5.7%，收报181.5 元；阿里巴巴（9988）向上0.8%，收报127 元；小米（1810）升1.1%，收报30 元。

内需消费股逆市向下。海底捞（6862）大跌4.3%，收报12.92元，为表现最差蓝筹股；蒙牛乳业（2319）下滑4.1%，收报16.73元；康师傅（322）跌3.7%，收报11.63元；百威亚太（1876）挫2.2%，收报7.1元。

伟易达减派息 逆市近13%

各股方面，蔚来（9866）首季经调整利润4,350万元，按年扭亏，股价仍跌0.4%，收报42.78 元；首挂新股丹诺医药（6872）收报211 元，较招股价75.7元大升1.8倍，不计手续费，一手账面赚6765元；伟易达(303)全年少赚14%兼减派息，股价逆市挫12.9%，收报53.3元。

伍礼贤：港股短期震荡偏弱

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股今日回升主要受本周前期跌幅较大形成的技术性修复，以及外围市场回暖带动影响。他指出，近期港股持续承压，源于内地公布的经济数据不及预期，对市场信心形成拖累，而证监会收市后对部分券商作出处罚，料将进一步影响市场氛围，港股短期仍以震荡偏弱为主，下周恒指大概率面临25000点考验，存在下试该水平的可能。

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1430：恒指午后维持近300点升幅，AI模型、算力硬件股表现强势，「AI三宝」的智谱（2513）最新升28%；MiniMax（100） 升14%；迅策 （3317） 升逾9%。生产PCB材料的建滔集团（148）及建滔积层板（1888）分别升6.7%及12.7%。

联想集团（992）升18.7%；联想控股（3396）亦升逾13%。中芯（981）升近6%；澜起科技（6809）、天数智芯（9903）均逾6%。

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1220：恒指今早高开255点后反复向上，中午收市升309点或1.22%，报25696点。成交额1,356.69亿元。科指半日升99点或2.09%，报4868点。

联想集团（992）绩后曾升逾18%，中午收市升16%，报15.26元。该公司去年AI收入翻倍，董事长杨元庆对未来两年内跃升为千亿美元规模企业目标充满信心。网易（9999）上季业绩胜预期，半日升8.4%，报186.2元。重磅科网股则个别发展，腾讯（700）升0.86%；小米（1810）升1.68%；阿里巴巴（9988）升1.9%；美团（3690）跌0.48%；京东（9618）跌1.05%。

恒生指数公司今日收市后进行季检，有分析料智谱（2513）及MiniMax（100）有望获纳入恒生科技指数，半日分别大升19.6%及11%。

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海底捞挫半成 蒙牛跌3%

内需股挨沽，海底捞（6862）半日跌5.77%；蒙牛乳业（2319）及康师傅（322）齐跌逾3%。

今日新上市的丹诺医药（6872），中午收报178.6元，较招股价75.7元高出135.9%。

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0930：美股周四先跌后升，有传伊朗与美国就和平协议达成最终草案，道指收报50285点，升276点或0.55%；标指升12点或0.17%，报7445点；纳指升22点或0.09%，报26293点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.5%，报6659点。英伟达绩后跌1.8%；IBM获华府资助10亿美元，兴建量子电脑晶片的生产设施，股价升12.4%；沃尔玛次季盈利预测逊预期，股价挫7.3%。

港股方面，恒指今早高开255点，报25641点。科网股普遍向上，腾讯（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.7%；美团（3690）升1.2%；小米（1810）升1.4%。网易（9999）高开3.49%，该公司首季净经调整利润112.75亿元，按年升0.34%胜预期。

联想绩后升近半成

联想集团（992）高开4.86%，该公司全年纯利升38%，AI相关收入增1.05倍。

蔚来（9866）首季经调整利润4,350万元，按年扭亏，开市升2.74%。

新股方面， 丹诺医药（6872）今日新上市，开报150元，较招股价75.7元高出98.15%。

北水动向方面，周四净卖出港股61.05亿港元。经纬天地(新) (2477)、中芯(981)、中海油 (883)分别获净买入12.41亿港元、8.06亿港元、4.25亿港元；盈富基金 (2800)、阿里(9988)、腾讯(700)分别遭净卖出24.75亿港元、15.27亿港元、10.85亿港元。