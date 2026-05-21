蔚来首季经调整转赚4000万 次季新车密集交付 料按年增近六成

蔚来（9866）首季录得收入255.33亿元（人民币，下同），按年大增112.2%，符预期；经调整利润为4,350万元，对比去年同期经调整净亏损62.79亿元，成功扭亏为盈。蔚来首席财务官曲玉表示，车辆利润率连续四个季度按季改善，现金储备持续增加。

蔚来创始人李斌预期，第二季度进入新品密集交付周期，总交付量介乎11万至11.5万辆，按年增长52.7%至59.6%；总收入预计介乎327.77亿至344.36亿元，按年增长72.4%至81.2%。他指出， ONVO新车型亦将搭载自研智驾晶片及全域操作系统，持续提升用户体验。

车辆利润率升至18.8%

首季车辆销售收入227.84亿元，按年升129.2%；车辆利润率为18.8%，远高于去年同期的10.2%，亦优于前一季的18.1%。截至3月底，现金储备达482亿元。

首季交付量增98%

首季交付8.35万辆，按年增98.3%；当中蔚来（NIO）品牌5.85万辆，乐道（ONVO）品牌1.33万辆，萤火虫（FIREFLY）品牌交付1.16万辆。4月单月交付2.94万辆，累计交付突破110万辆。

蔚来指，旗舰行政SUV ES9将于5月27日正式上市并交付，较原计划6月1日略为提前，该车搭载超过40项行业首创技术。ONVO L80已于5月15日启动交付。

