同程旅行首季经调整多赚19% 消费偏好向沉浸式体验转移

综合旅游服务平台同程旅行（780）首季业绩经调整净溢利9.41亿元（人民币，下同），按年增长19.4%。

同程联席董事长兼首席执行官马和平表示，受消费者旅游需求结构转型及利好的假期政策驱动，中国旅游行业延续了良好的增长趋势。同程指出，对业务及整体中国旅游行业前景充满信心，而消费者越来越重视旅游消费中的情绪价值，消费偏好正向沉浸式体验转移，由此催生了旅游行业全新的消费场景及增长机遇。

月付费用户维持平稳

期内，收入50.06亿元，按年升14.4%。平均月付费用户维持于4640万人水平；而年付费用户按年增加2.7%，至2.54亿人；累计服务人次增4.5%，至20.47亿。

住宿间夜量增长强劲

同程指出，首季住宿业务收入按年增长14.7%，至13.6亿元，其中住宿间夜量增长强劲，受高品质住宿需求上升推动，第一季度内公司平台上高品质酒店间夜量占比按年持续提升。

该公司又指，交通业务持续展现出韧性，首季交通票务服务收入按年增长6.2%，至21.24 亿元，主要得益于提升用户出行体验的增值产品和服务的持续丰富。同程指，国际机票业务尽管受地缘政治的不利因素，影响了部分地区的出境游需求，但该公司通过具竞争力的定价策略及优质服务进一步巩固品牌认可度，在业务量与收入方面均实现稳健增长。

拓展出境游服务

同程表示，未来将继续专注于核心OTA（线上旅游平台）业务，在巩固大众市场地位的同时，稳步拓展出境游服务，以加强公司的全球影响力。该公司又指，将加速酒店管理板块的扩张，着力扩展酒店网络与提升执行效率。