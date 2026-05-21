内地股市午后急跌 网传内地加强监管量化交易 市场人士：已流传一段时间

网传内地将加强监管量化交易，A股及港股今日（21日）午后跌幅加剧，上证指数、深证成指及创业板指数齐跌逾2%，恒生指数亦跌逾1%。宏高证券投资经理梁杰文接受《星岛头条》访问时表示，有听闻内地监管量化交易的消息，坦言这个消息已流传了一段时间，他认为内地股市未有过热迹象，不相信官方会透过规管量化来冷却股市。另有内媒报道指出，A股下跌原因是监管异动核查、严打高位炒作，以及中证监针对半导体、AI等高位题材启动异动核查，规范杠杆与内幕交易。

有散户输钱归咎量化交易

梁杰文指，内地一些散户不满量化交易的机构规模和实力很大，「觉得他们赚走了散户的钱，或者是不公平等」，若然内地真的加强有关监管，相信也属于「观感上」的措施，主要为安抚散户，「内地始终散户多，（部分人）觉得自己输钱就是因为量化。」

另一方面，虽然上证指数日前重上4200点，梁杰文认为A股未算过热，因此不相信官方藉规管量化来冷却股市，相反地官方近期对内地股市持相对宽松态度。

A股量化资金占比高达30%

「量化交易」是指通过量化软件系统自动获取个股表现数据、交易数据分析、生成或执行交易指令，实现自动化股票交易。 有内地券商曾估算，目前A股量化资金交易占比已经达到20%至30%。著名量化私募机构包括幻方、九坤、明汯、衍复，被称为量化私募「四大天王」，合计管理规模约3000亿元人民币。这些机构近年更积极运用AI技术，据报幻方量化专注高频和AI；九坤投资则将AI技术应用于量化投资等。