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段永平旗下基金大举买入Tesla 清仓阿里等3股

股市
更新时间：09:57 2026-05-21 HKT
发布时间：09:57 2026-05-21 HKT

有「中国巴菲特」之称的内地投资者段永平，旗下H&H基金披露首季13F持仓，最引人注目的是大举买入Tesla约340万股，市值约12.67亿美元，跻身第五大重仓股；同时清仓阿里巴巴（9988）、ASML及CoreWeave。基金总持仓市值200亿美元，持仓公司增至19间，其中8只为新建仓。

减持苹果 增持Nvidia

其余主要持仓方面，苹果公司仍是第一重仓股，占比36.72%，但季内被减持341万股；Nvidia获增持661万股，占比升至12.07%，超越拼多多晋升第三大重仓股；拼多多亦获增持821万股。此外，基金季内还增持了谷歌母公司Alphabet及巴郡，同时减持了西方石油和台积电。

对于Tesla这笔投资，段永平曾发文称对马斯克本人看法没大改变，但产品很了不起，投资Tesla基本看的是「市梦率」。
 

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