贝壳首季经调整多赚16% 指内房市场出现「积极边际变化」

居住服务平台贝壳（2426）首季经调整净利润16.1亿元（人民币，下同），按年升15.7%。贝壳董事会主席兼首席执行官彭永东表示，第一季房地产市场出现积极的边际变化，贝壳持续推进效率驱动增长，经营质量和盈利能力均显著改善。

贝壳平台二手房交易量增12%

贝壳指，上季二手市场在春节后「小阳春」的表现尤其突出，受惠市场需求提升，贝壳平台二手房交易单量按年提升12%，3月单月交易量更按年增长21%，创下历史新高。

门店增至逾6万家

期内，净收入总额188.9亿元，按年跌19%；总交易额7117亿元，按年下降15.6%；存量房交易的总交易额5344亿元，按年下降7.9%；新房交易的总交易额1459亿元，按年下降37.2%。

门店方面，截至今年3月底，门店数量为6.03万家，按年增加6.2%；活跃门店数量为5.7万家，按年增加4.4%。

CFO：增长建立在可持续经营基础之上

贝壳首席财务官徐涛表示，集团围绕资源配置效率、成本结构和单位经济模型改善所推进的一系列举措，使盈利能力得到显著提升，再次证明该集团的增长是建立在更健康、更可持续的经营基础之上，而非依赖市场的短期波动。

斥资1.95亿美元回购

贝壳指，在稳健的现金储备下，持续加大股东回报，于第一季共斥资约1.95亿美元回购股票，按年增长约40%。自2022年9月启动回购以来，截至今年第一季末，贝壳已累计回购金额约27.4亿美元的股份。