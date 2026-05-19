Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股技术超卖后反弹 二万六料有阻｜古天后

股市
更新时间：10:27 2026-05-19 HKT
发布时间：10:27 2026-05-19 HKT

5月19日，大致多云，有几阵骤雨，初时部份地区雨势较大及有几阵狂风骤雨。伊朗媒体报道，美国提出暂时豁免对伊朗石油制裁，不过美方官员否认。至于总统特朗普在社交媒体贴文称，应卡塔尔等国家要求，美方押后原定于周二攻击伊朗计划，消息令市场憧憬美伊谈判有望取得突破，国际油价周一从高位回软，带动美股道指止跌回稳。不过科技股有回吐，三大指数个别发展，美市收市，道指报49686，升159点或0.32%；标指跌5点或0.07%，报7403；纳指跌134点或0.51%，报26090。市场风胃纳大降，加密货币「一哥」比特币一度跌3.1%，至76,029美元超过两周低位。

硬碟制造商Seagate管理层表示，新建工厂「耗时过长」，言论加剧市场对记忆体晶片产能唔能够满足激增需求嘅担忧，引发相关板块抛售潮，Seagate急挫6.9%，美光亦跌6%，拖累纳指回落。重磅股个别发展，Nvidia本周稍后公布业绩，股价收市挫1.3%，苹果回吐0.8%，亚马逊升0.3%。Tesla跌2.9%，舵手马斯克已着手准备旗下太空探索公司SpaceX嘅IPO计划。达美航空获「股神」旗舰巴郡大手吸纳股份，股价曾抽高3%，收市持平；相反，遭巴郡清仓嘅联合健康（UnitedHealth）股价挫0.7%。Caterpillar跌2.7%，为跌幅最大道指成份股；3M升4.3%，为表现最强道指成份股。

倘有需要 G7或再释石油储备

七大工业国（G7）财金官员于巴黎开会讨论油价急升可能构成通胀风险，轮任主席国法国财长莱斯屈Roland Lescur于访问中表示，若有需要，各国可能再度释出战略石油储备。国际能源署（IEA）署长Fatih Birol警告，商业石油库存正迅速下降。美国银行商品研究主管Francisco Blanch于彭博电视访问中指出，其最佳情景预测系布兰特期油在今年余下时间平均处于90美元，不过一旦霍尔木兹海峡持续遭封锁，油价将逐步升至120或130美元。

环球债市债息急升，摩根士丹利策略员警告，环球债市抛售威胁由人工智能（AI）所推动股市升势，若债市愈益波动及长债孳息持续上扬，美股可能迎来3月见底以嚟首次显著调整，并认为市场需要一个持久中东问题解决方案，债息方能回落。不过，佢同时指出美股长远前景仍乐观，上周
标指12个月目标提高至8300点，反映企业盈利强劲。

美国10年期债息曾升3.78个基点，至4.6312厘去年2月以来高位，30年期债息升4.07基点，至5.1564厘2023年10月以来新高，其后回软；日本30年期债息再创1999年面世以来新高。美汇指数一度回落0.33%至98.95，日圆升0.13%至158.54兑每美元，其后偏淡。美元及油价回软，现货金价由最多跌1.31%，其后转升0.98%，目前于4500美元水平之上徘徊。

港股暂无法走出上落市格局

港股昨日延续上周五跌势，恒指低开123点，报25838经已系㖊日高位，大市低开低走，最多跌至25505，一度失守250日线，其后跌幅收窄至287点，报收25675，250日线失而复得，但成交额增至2,927亿元，当中北水录得净沽出亿元，反映跌市下沽压逐步增加。至夜期时段，曾随美股反弹至25700水平，可惜其后纳指走软，ADR及夜期再度回落，夜期重返25600水平之下，以期指计再失250日线。

不过今早黑期回稳，重返25600水平之上，继续险守250日线，留意除25600为250水平外，25500亦为重要支持，一旦失守，料向下回补4月8日所遗下上升裂口，底部为25254，为下一重要支持，则守将再度考验25000支持。至于反弹阻力方面，首个反弹阻力为25750-25800，即50日线水平，下一阻力为25950-26050，约30日线水平，料25150即20日线及100日线汇聚区阻力更大。暂时港股仍无法走出上落市格局，不过一旦跌穿25000水平，则有机会向下突破，不过技术走势短线已见超卖，或短线反弹，但港股未能重返所有移动平均线企稳，则无法扭转弱势。

古天后

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
13小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
3小时前
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
11小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
16小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
19小时前
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力不稳 消防接逾40宗困䢂 中电：短暂电压骤降
突发
10小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
13小时前
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
影视圈
15小时前
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
2026-05-18 09:00 HKT