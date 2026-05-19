港股技术超卖后反弹 二万六料有阻｜古天后

5月19日，大致多云，有几阵骤雨，初时部份地区雨势较大及有几阵狂风骤雨。伊朗媒体报道，美国提出暂时豁免对伊朗石油制裁，不过美方官员否认。至于总统特朗普在社交媒体贴文称，应卡塔尔等国家要求，美方押后原定于周二攻击伊朗计划，消息令市场憧憬美伊谈判有望取得突破，国际油价周一从高位回软，带动美股道指止跌回稳。不过科技股有回吐，三大指数个别发展，美市收市，道指报49686，升159点或0.32%；标指跌5点或0.07%，报7403；纳指跌134点或0.51%，报26090。市场风胃纳大降，加密货币「一哥」比特币一度跌3.1%，至76,029美元超过两周低位。

硬碟制造商Seagate管理层表示，新建工厂「耗时过长」，言论加剧市场对记忆体晶片产能唔能够满足激增需求嘅担忧，引发相关板块抛售潮，Seagate急挫6.9%，美光亦跌6%，拖累纳指回落。重磅股个别发展，Nvidia本周稍后公布业绩，股价收市挫1.3%，苹果回吐0.8%，亚马逊升0.3%。Tesla跌2.9%，舵手马斯克已着手准备旗下太空探索公司SpaceX嘅IPO计划。达美航空获「股神」旗舰巴郡大手吸纳股份，股价曾抽高3%，收市持平；相反，遭巴郡清仓嘅联合健康（UnitedHealth）股价挫0.7%。Caterpillar跌2.7%，为跌幅最大道指成份股；3M升4.3%，为表现最强道指成份股。

倘有需要 G7或再释石油储备

七大工业国（G7）财金官员于巴黎开会讨论油价急升可能构成通胀风险，轮任主席国法国财长莱斯屈Roland Lescur于访问中表示，若有需要，各国可能再度释出战略石油储备。国际能源署（IEA）署长Fatih Birol警告，商业石油库存正迅速下降。美国银行商品研究主管Francisco Blanch于彭博电视访问中指出，其最佳情景预测系布兰特期油在今年余下时间平均处于90美元，不过一旦霍尔木兹海峡持续遭封锁，油价将逐步升至120或130美元。

环球债市债息急升，摩根士丹利策略员警告，环球债市抛售威胁由人工智能（AI）所推动股市升势，若债市愈益波动及长债孳息持续上扬，美股可能迎来3月见底以嚟首次显著调整，并认为市场需要一个持久中东问题解决方案，债息方能回落。不过，佢同时指出美股长远前景仍乐观，上周

标指12个月目标提高至8300点，反映企业盈利强劲。

美国10年期债息曾升3.78个基点，至4.6312厘去年2月以来高位，30年期债息升4.07基点，至5.1564厘2023年10月以来新高，其后回软；日本30年期债息再创1999年面世以来新高。美汇指数一度回落0.33%至98.95，日圆升0.13%至158.54兑每美元，其后偏淡。美元及油价回软，现货金价由最多跌1.31%，其后转升0.98%，目前于4500美元水平之上徘徊。

港股暂无法走出上落市格局

港股昨日延续上周五跌势，恒指低开123点，报25838经已系㖊日高位，大市低开低走，最多跌至25505，一度失守250日线，其后跌幅收窄至287点，报收25675，250日线失而复得，但成交额增至2,927亿元，当中北水录得净沽出亿元，反映跌市下沽压逐步增加。至夜期时段，曾随美股反弹至25700水平，可惜其后纳指走软，ADR及夜期再度回落，夜期重返25600水平之下，以期指计再失250日线。

不过今早黑期回稳，重返25600水平之上，继续险守250日线，留意除25600为250水平外，25500亦为重要支持，一旦失守，料向下回补4月8日所遗下上升裂口，底部为25254，为下一重要支持，则守将再度考验25000支持。至于反弹阻力方面，首个反弹阻力为25750-25800，即50日线水平，下一阻力为25950-26050，约30日线水平，料25150即20日线及100日线汇聚区阻力更大。暂时港股仍无法走出上落市格局，不过一旦跌穿25000水平，则有机会向下突破，不过技术走势短线已见超卖，或短线反弹，但港股未能重返所有移动平均线企稳，则无法扭转弱势。

古天后