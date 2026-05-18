百度首季经调整少赚33%胜预期 AI占一般业务收入逾半 李彦宏料未来几季创更多价值

百度（9888）公布2026年首季业绩，期内收入320.75亿元（人民币，下同），按年跌1.2%；经调整净利43.32亿元，按年少33%，均好过市场预期。百度首席执行官李彦宏指出，百度核心AI新业务收入达136亿元，按年增长49%，其占比首次超过一般性业务收入的一半，标志AI已成为集团核心驱动力，预期AI将在未来几个季度为百度创造更多价值。百度美股（BIDU）盘前升3.6%。

智能云收入大增79% AI营销服务增36%

期内百度一般性业务收入260亿元，按年增长2%，当中传统业务倒退，但被百度核心AI新业务录的增长抵销。爱奇艺收入为62亿元，按年减少13%。

百度核心AI新业务中，季内智能云基础设施收入为88亿元，按年增长79%；AI应用收入为25亿元，按年大致持平；AI原生营销服务收入达到23亿元，按年增长36%。

传统在线营销收入跌22% 占比降至48%

至于传统的在线营销服务收入为126亿元，按年减少22%，其占百度一般性业务的比重，由去年同期的63%下跌至48%。

萝卜快跑全无人订单320万张

无人车业务方面，百度首季全无人自动驾驶营运订单达320万张，3月内单周订单量峰值超过35万张，总订单量按年增长超过120%。该集团表示，截至2026年4月，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过2,200万张，并持续推进国际扩张。

李彦宏：AI已成为百度核心驱动力

李彦宏表示，在企业需求激增以及多年来打造的差异化全栈AI能力的支持下，智能云基础设施发展势头尤为强劲。他续称，AI应用继续获得企业和个人用户的认可，进一步验证了百度AI创新的商业潜力，同时萝卜快跑在全无人自动驾驶营运订单量方面持续录得三位数增长，并推进其国际扩张。

CFO：一般性业务重回正增长

百度首席财务官何海健表示，百度一般性业务总收入按年增长2%，重回正增长，该业务非公认会计准则经营利润则按季增长39%，至40亿元。何海健指出，百度经营现金流于第一季度保持正值，为27亿元，反映集团的经营效率及整体业务健康持续改善。