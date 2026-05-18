Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度首季经调整少赚33%胜预期 AI占一般业务收入逾半 李彦宏料未来几季创更多价值

股市
更新时间：18:10 2026-05-18 HKT
发布时间：18:10 2026-05-18 HKT

百度（9888）公布2026年首季业绩，期内收入320.75亿元（人民币，下同），按年跌1.2%；经调整净利43.32亿元，按年少33%，均好过市场预期。百度首席执行官李彦宏指出，百度核心AI新业务收入达136亿元，按年增长49%，其占比首次超过一般性业务收入的一半，标志AI已成为集团核心驱动力，预期AI将在未来几个季度为百度创造更多价值。百度美股（BIDU）盘前升3.6%。

智能云收入大增79% AI营销服务增36%

期内百度一般性业务收入260亿元，按年增长2%，当中传统业务倒退，但被百度核心AI新业务录的增长抵销。爱奇艺收入为62亿元，按年减少13%。

百度核心AI新业务中，季内智能云基础设施收入为88亿元，按年增长79%；AI应用收入为25亿元，按年大致持平；AI原生营销服务收入达到23亿元，按年增长36%。

传统在线营销收入跌22% 占比降至48%

至于传统的在线营销服务收入为126亿元，按年减少22%，其占百度一般性业务的比重，由去年同期的63%下跌至48%。

萝卜快跑全无人订单320万张

无人车业务方面，百度首季全无人自动驾驶营运订单达320万张，3月内单周订单量峰值超过35万张，总订单量按年增长超过120%。该集团表示，截至2026年4月，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过2,200万张，并持续推进国际扩张。

李彦宏：AI已成为百度核心驱动力

李彦宏表示，在企业需求激增以及多年来打造的差异化全栈AI能力的支持下，智能云基础设施发展势头尤为强劲。他续称，AI应用继续获得企业和个人用户的认可，进一步验证了百度AI创新的商业潜力，同时萝卜快跑在全无人自动驾驶营运订单量方面持续录得三位数增长，并推进其国际扩张。

CFO：一般性业务重回正增长

百度首席财务官何海健表示，百度一般性业务总收入按年增长2%，重回正增长，该业务非公认会计准则经营利润则按季增长39%，至40亿元。何海健指出，百度经营现金流于第一季度保持正值，为27亿元，反映集团的经营效率及整体业务健康持续改善。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
10小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
12小时前
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
01:34
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
影视圈
2小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
11小时前
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
影视圈
7小时前
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
饮食
5小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
2026-05-17 10:00 HKT
中国女游客因无钱买机票，硬闯吉隆坡机场图离境被捕。Ｘ@Byron_Wan
00:28
中国游客︱华女玩到无钱买机票 大闹吉隆坡机场被抬走︱有片
即时国际
6小时前
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
00:34
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
即时中国
4小时前