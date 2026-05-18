龙丰集团通过上市聆讯 坐拥31分店 面积最大1.3万呎 为一款奶粉最大采购商

本地连锁药妆零售商龙丰集团昨日通过港交所上市聆讯，星展集团为其独家保荐人。据早前消息，龙丰集团拟集资约1亿美元（约7.8亿港元）。根据弗若斯特沙利文资料，于2024年按零售销售额计，集团在香港美妆产品、保健产品及药品零售商中排名第二，市场份额为5.8%；而按零售销售额计，集团是香港最大的药品零售商，市场份额为5.2%，且按收入计，亦为香港第二大药品及保健品零售商，市场份额约4.2%。

日本福冈设采购办公室

招股文件又指，集团从全球众多供应商采购产品，截至去年11月30日，拥有超过600家供应商，包括香港本地分销商以及主要位于日本、韩国、东南亚、欧洲及美国的海外供应商；并于日本福冈设立采购办公室，专责采购吸引目标客户的当地产品。

美素佳儿及幸福伤风素最大采购商

根据供应商资料，按美素佳儿（Friso）向药房等传统销售渠道的年度总销售额计，集团于2022年至2024年均为香港Friso婴幼儿配方奶粉产品的最大采购商；以及按幸福医药向香港药房的年度总销售额计，集团于2022年至2024年均为幸福伤风素36片装、特强幸福伤风咳素36片装、速效幸福伤风感冒素36片装及特强幸福伤风咳素24片装的最大采购商。

7间店舖未达投资回报点

门店方面，集团在港经营31间零售店，包括6间位于香港岛、11间位于九龙及14间位于新界，总可用楼面面积逾12.3万平方呎，其中位于旺角的最大零售店建筑面积约1.75万平方呎，可用楼面面积约1.29万平方呎。集团又提到，目前7间店舖尚未达到投资回报点，大部分于2025年4月1日后开业，但一般于2至8个月内可达到投资回报点。

在内地三大电商平台营运

线上销售平台方面，官方网店提供每周7天、每天24小时的渠道，于往绩记录期间已出售超过6,500个SKU；同时，集团在中国三大电商平台上以电子商务贸易商身份营运，包括天猫店、微信店及京东店，并已出售超过7,000个SKU。

拟上市后建议派发年度股息

业绩方面，截至2026财政年度首八个月，总收入约20.35亿元，按年增34.7%；期内溢利约1.48亿元，按年增85.8%。董事会拟于上市后建议派发年度股息，其金额不低于该年度可供分配予股东溢利的50%，惟须考虑多项因素，包括经营及盈利状况、资本需求及盈余及整体财务状况等。

集资加强销售网路 或增11间店

至于集资所得用途，集团计划用于扩大和加强实体及线上销售网路，当中包括预期至2029年3月31日止期间在香港开设最多11间新零售店，每个财政年度拟开设3至4家新店；用于品牌管理及市场推广；用于扩充及升级现有采购办事处及仓库；用于升级及改良资讯科技系统；用于偿还未偿还贷款，以及用于寻求选择性策略投资及收购机会等。

