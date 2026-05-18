恒指跌287点 腾讯阿里续脚软 金股挨沽 专家料短线仍弱势｜港股收市

中东局势转趋紧张，市场加息忧虑升温，环球债息攀升下，亚洲股市普遍受压，加上中国三头马车均逊预期，港股周一低开低走，惟午后随著人民币走强，及沪深股市靠稳惟港股带来支持，恒指收复部分失地收市，全日收报25675点，跌287点。大市成交回落至2927亿元，不足三千亿元。北水转流出78.76亿元。

港股创逾一月低 内房未见起色 龙湖泻7.8%

恒指低开124点，最多跌457点，见25505点，险守25500关，午后反复收复失地，最终全日收报25675点，跌287点。恒指连跌两日，累跌714点，创逾1个月低位。国指收报8597点，跌93点；科指收报4844点，跌96点。

内房市场未见起色，内地首4月房地产开发投资下跌13.7%，销售额按年亦跌14.6%。内房股和物管股跌幅靠前。龙湖（960）大跌7.8%，收报8.54元，为表现第二差蓝筹股；华润置地（1109）挫4.7%，收报35.92元；中国海外发展（688）走低3.6%，收报15.92元；物管股华润万象生活（1209）泻6.2%，收报45.8元；中海物业（2669）下滑3.5%，收报3.91元。

燃油车降价潮拖累汽车股急挫 理想跌逾14%

内媒报道，内地市场近期确实掀起新一轮「燃油车降价潮」，降幅最高达3成，拖累整个汽车板块急跌。长城汽车（2333）大跌3.9%，收报11.04元；吉利汽车（175）挫4.8%，收报20.58元；电车股比亚迪（1211）亦跌2.7%，收报93.8元；零跑汽车（9863）泻7.8%，收报41.68元；另外，遭大行花旗唱淡新车定价低于预期的理想（2015）大跌14.2%，收报64.9元，为表现最差蓝筹股。

国际金价下挫，黄金股挨沽，潼关黄金（340）走低7.2%，收报2.46元；赤峰黄金（6693）跌4.6%，收报35.9元；紫金（2899）下降2.1%，收报34.42元，同系的紫金黄金国际（225*9）下滑2%，收报150元。

中电信推商用Token套餐 股价扬6%

中美元首会面，未见有助AI发展政策，科技股普遍续弱。阿里巴巴（9988）跌0.5%，收报131.7元；百度（9888）下滑0.8%，收报134.7元；腾讯（700）下滑1.6%，收报449.2元；芯片股中，中芯国际（981）回落3.4%，收报68.7元。

中国电信(728)推出系列试商用Token套餐，股价扬6%，收报5.64元，为表现最佳蓝筹股；其他电讯服务股亦逆市上涨，中国联通（762）涨3.8%，收报7.94元；中国移动（941）升0.2%，收报86.4元。

新股翼菲科技一手赚逾2300元

个股方面，首挂新股翼菲科技（6871）收报53.75元，较招股价30.5元大升76.2%，不计手续费，一手账面赚2325元；迈富时（2556）以上日收市价相同的价格，配股集资5亿元，股价逆市扬4.2%，收报42.26元。胜宏科技（2476）获纳入港股通证券名单，即日起生效，股价大升8.5%，收报3688元。

郭思治：暂缺利好消息 恒指或试25200点

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，通胀升温下，环球加息预期加剧；美股先前不断创新高，说明海外资金有其他更优选择，而港股缺乏足够吸引力，加上恒指重磅股阿里巴巴和腾讯向下累市，因此港股周一难扭转弱势。他续指，现时市场缺乏刺激港股向上的利好消息，真正有资金实力的大宗交易参与者，现阶段对港股兴趣不大，料港股短期内弱势维持，恒指后市或有机会下试25200点。



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受累于中东风险再起，以及加息忧虑升温，恒指今早低开123点后，持续弱势，最多曾跌457点，低见25505点，临近中午跌幅收窄，最终半日跌350点或1.35%，报25612点，成交金额1,612亿元。科指半日收报4838点，跌102点或2.08%。

重磅蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）半日分别跌1.7%及1.5%，连同汇控（005）跌1.4%，为3只主要拖累恒指走势股份。若单计股份变幅，理想汽车（2015）大跌逾14%，为表现最差蓝筹，龙湖（960）及华润万象生活（1209）亦分别跌7%及5.6%。

花旗：理想推新车型仅「中性」

消息面上，理想上周五（15日）推出升级版L9车型，其中L9 Livis版最终定价较预售价低7万元人民币，但花旗发报告指其性价比仅与同级对手看齐，并非游戏规则改变者。该行认为，L9 Ultra及Livis的推出是中性结果，给予理想H股目标价72.7元，维持「中性」评级。

另一方面，据报内地近期市场多款燃油车同步启动降价，其中长安汽车旗下逸动经典版上市售价，较指导价下降26%。除了理想汽车外，多只汽车股亦向下，零跑汽车（9863）半日跌近11%，长城汽车（2333）及吉利汽车（175）跌逾5%，比亚迪（1211）则跌逾3%。

国际金价下挫，黄金股亦属跌市重灾区之一，其中潼关黄金（340）半日跌逾7%；赤峰黄金（6693）跌5%；中国白银（815）跌4.8%；招金（1818）亦跌4.7%。

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「习特会」未能为市场带来惊喜消息，美国拟重启向伊朗动武，特朗普周日（17日）警告结束战事的谈判进展停滞，形容伊朗「时间紧迫」，加上市场忧虑美国或重启加息及缩表，有分析估计环球市场短期内或反复下行，恒指后市恐下试约25500点，惟在内地经济数据强劲支撑下，港股抗跌能力或优于外围股市。

美债息显著向上 金价银价受压

美国债息显著向上，其中10年期债息升至4.623厘、30年期债息更升至5.146厘。据外媒引述DoubleLine Capital行政总裁Jeffrey Gundlach指出，联储局在下次政策会议上减息「根本不可能」，明言当前通胀环境不支持任何宽松政策。

金价及银价受压，现货金价今早跌约0.8%至4,500美元关口附近，银价跌逾2%至74.36美元。相反，油价向上，布兰特期油升1.6%至111.05美元，WTI原油期货亦升约2%至107.48美元。

韩股一度跌逾4% 恒指低开

亚太区股市向下，日股暂跌逾1%至60787点；韩股今早曾跌逾4%后回稳，暂跌逾1%至7416点。港股方面，恒指低开123点，报25838点。蓝筹股中，理想汽车（2015）开市跌逾4%、洛阳钼业（3993）跌逾3%，为表现较差蓝筹。

科网股方面，阿里巴巴（9988）及腾讯（700）开市分别跌1.4%及跌0.3%；美团（3690）跌0.6%；小米（1810）逆市升1%，百度（9888）则跌0.4%。

迈富时配股集资5亿

个股消息中，迈富时（2556）向两名认购人配售1,233.34万股股份，集资5亿元，占扩大后股本约4.61%，每股认购价40.54元，与上日收市价相同；该股开市升0.4%，报40.7元。

胜宏科技获纳入港股通

胜宏科技（2476） 获纳入港股通证券名单，今日（18日）起生效；惟该股开市跌0.5%，报338.4元。

翼菲公开发售超购14854倍

翼菲科技（6871）今日首日上市，公开发售部份超购约14,854倍，一手中签率为3%，国际配售超购8.77倍；该股开市升79%，报54.65元。

曾永坚：恒指或下试25500点

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，「习特会」未能为市场带来超出预期的政策利好，加上中东局势升级及美国通胀升温，令市场忧虑美国重启加息和缩表行动，在上述阴霾下，环球市场短期内或维持反复下行，港股亦可能同样受压，恒指或下试250天线，约25500点。

他续指，根据现时中国经济状况，本周出炉的三头马车数据有望胜预期，加上近两个月港股并未出现类似韩、日、台股那样显著的升幅，令港股抗跌能力较高，惟恒指夜期低水，料恒指今日低开机会大。

高歌证券金融首席分析师聂振邦亦说，港股表现取决于外围市场，从技术面看恒指或有跌穿在25500点可能。

聂振邦：韩股走弱或标志AI升浪结束

韩国综合指数上周五破顶后急跌逾6%，领跌全球股市。曾永坚表示，韩股日前剧烈波动源自于股市不会无止境上升，韩股估值已反映市场的乐观情绪，以及韩国是典型高杠杆市场，当机构投资率先减仓AI相关股份时，散户跟风抛售加上融资盘强制平仓，会放大韩股跌幅。

聂振邦则认为，自4月初以来，韩股已连涨逾一个月，而上周韩国政府提出「国民红利」新政策，引发市场对半导体企业的担忧，若韩股本周继续走弱，或标志本轮AI升浪已结束，恐拖累港股半导体股和市场投资气氛。

