盖茨基金会首季「清仓」微软股份 去年称所有资产投入慈善

微软创办人比尔盖茨（Bill Gates）旗下慈善基金会「清仓」微软（MSFT）股份。根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的13F文件显示，盖茨旗下慈善基金会今年第一季出售了最后持有的770万股微软股份，以该股上周五收报421.92美元计算，有关仓位价值逾32亿美元。

去年第三季已大减仓65%

综合媒体报道，SEC去年11月公布13F持股文件时，盖茨基金会曾在去年第三季出售了1,700万股微软股份，持股数量较第二季大幅下降近65%，亦是该机构成立以来最大规模的单季减持行为之一，当时盖茨基金会仍持有约920万股微软。

另一方面，盖茨「个人」最后一次较清楚出现在微软持股表中，已是2019年，当年实益持有约1.03亿股微软普通股，占1.34%；但到了2025年，微软代理声明中的5%以上主要股东只剩先锋集团和贝莱德，而盖茨已不在主要股东名单中。至于盖茨「个人」是否仍透过私人帐户、家族办公室或其他实体持有微软股份，则目前公开文件无法确认。

2000年与前妻创办基金会

盖茨基金会原名为比尔及梅琳达盖茨基金会，由盖茨与前妻梅琳达于2000年共同创办，是全球最大慈善组织之一，「股神」巴菲特于2006年起担任基金会受托人，但自2021年盖茨与梅琳达离婚后，巴菲特便宣布不再担任受托人。

基金会去年1月式更名为盖茨基金会，目前唯一受托人为盖茨本人，虽然投资组合由Cascade Asset Management负责管理，但其对投资决策仍具重要影响力。按照基金会的表述，盖茨基金会致力于帮助人们过着健康而有成效的生活。

曾称20年内逐步结束基金会

事实上，此次出售股份也与盖茨近年的慈善规划方向一致。他去年宣布将在未来20年内逐步结束基金会运作，并将所有资产全数投入慈善用途，而非永久保留基金规模。有市场分析认为，出售微软持股可能是基金会资产重新配置及长期支出计划的一部分。