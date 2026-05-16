高通胀恐触发美股灾 美银：CPI破4%标指必跌 「6月初沽货获利良机」

原油价格飙升引发全球通胀担忧，美股三大指数大幅回落。道指收市跌537点或1.07%，报49526点；标指跌92点或1.24%，报7408点；纳指跌410点或1.54%，报26225点。虽然周五显著下跌，标指仍连续第七周上涨，为自2023年12月结束九周连涨以来最长的周线升势。纳指和道指本周收跌，其中纳斯达克终结了六周连升。美国银行策略师表示，美股在6月初已具备获利了结的条件。

世界杯开锣股市料静

彭博报道引述Michael Hartnett美银团队的报告，指通胀压力正对美国产生广泛影响，包括能源、交通成本到房租等各个领域。而6月的一系列重要日子可能引发股市的谨慎情绪，包括OPEC会议、世界杯开幕、G7峰会，以及沃什执掌联储会后的首次议息会议，这些都被视为潜在的催化剂。Hartnett表示，向股票和科技股「多头投降」的过程会在未来几周内彻底完成，6月初将是减仓套现的好时机。

CPI恐中选前恐破5%

美国4月通胀数据正表现出强劲的加速。战争导致能源价格上涨推高了货运成本，美国生产者价格指数(PPI)上升6%，创下2022年以来的最快增速。同时，消费者价格指数(CPI)增速达3.8%，也高于经济学家的预期。Hartnett及其团队指，除非过去半年中0.4%的按月增速迅速放缓，否则CPI将在11月中期选举前突破5%。这种局面对于股市而言并非好兆头。

标指半年平均跌7%

Hartnett表示，当CPI攀升至4%以上时，「风险资产就会开始出现波动」。根据过去100年的数据，一旦通胀跨过这一门槛，标指在随后的三个月内平均下跌4%，六个月内平均下跌7%。

对通胀的担忧已将10年期美债息推高至4.5%以上，30年期美债息更是突破了5%。有分析指，美债息飙升，债券相较高风险股票显得更具吸引力，导致资金从股市撤离。

Slatestone Wealth首席市场策略师Kenny Polcari表示，市场开始意识到，此前涨得太快、太超前了。投资者并没有充分关注债券市场以及经济数据所释放的讯号，而是完全沉浸在AI概念带来的动量交易之中。

相关文章：AI基建非「光进铜退」两大技术料长期并存 专家看好3只光通讯美股吁候低吸 | AI解码系列