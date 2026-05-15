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特朗普个人股票仓全公开 美伊战前曾大手沽科技股 开战后再入货 「首季买卖达数千万美元」

股市
更新时间：11:24 2026-05-15 HKT
发布时间：11:24 2026-05-15 HKT

美伊战争2月28日开打，美股3月一度急挫。美国总统特朗普今年第一季（1至3月）的财务披露显示，他在今年2月开战前，大手沽出微软、Meta及亚马逊的持股。3月中下旬美股持续下跌，他则买入微软、甲骨文等科技股，更在股市接近见底时买入一只指数ETF。

2月沽微软Meta亚马逊

特朗普周四提交给美国政府道德办公室的文件超过100页，披露特朗普在第一季买入多间美国大型公司的股票及债券，总额达数千万美元以上。当中他买入了英伟达、甲骨文、微软、波音及Costco等公司的资产，每间公司买入规模最高达500万美元，由于与国会议员申报的报告不同，特朗普不需要具体交代他交易的资产类别，因此未知这些交易中有多少涉及股票。

特朗普今年首季有4宗大手沽货，均出现在对伊朗战争前。（披露文件截图）
特朗普今年首季有4宗大手沽货，均出现在对伊朗战争前。（披露文件截图）

值得留意是，特朗普有多宗大额沽货发生在美伊战争前，当括1月12日出售了一只Vanguard ETF，金额介乎于500万至2500万美元。在2月10日、美伊开战前约两周，特朗普又大手沽出三间科技公司的持股，分别是微软、Meta及亚马逊，金额介乎于500万至2500万美元之间。虽然他同日有买入英伟达、博通等科技公司，但金额规模少得多，仅100万至500万美元之间。

3月底精准「捞底」ETF

战争导致美股今年3月急挫，标普500指数在3月30日跌至6300点水平的低位，特朗普在3月27日买入了一只罗素1000指数的ETF，可谓非常贴近大市底部。另外在3月17日及19日，分别买入甲骨文、微软、Uber等科技股，涉资100万至500万美元。

相关文章：特朗普TACO玩笑变「摇钱树」 任内美股10大升幅日 9次与其妥协有关

多间公司有潜在利益冲突

另一方面，特朗普买卖的公司，不少与政府决策有潜在利益冲突，例如英伟达，其晶片向海外销售需要美国政府批准，特朗普也多番买卖其股票。另一间是去年8月获美国政府入股10%的英特尔，特朗普首季亦有6宗交易涉及这间公司。

白宫表示，特朗普本人及其家人并未替他做投资决策，是独立的财务管理人使用模拟公认指数（replicate recognized indexes）的投资程序替他买卖资产。

与历任总统不同，特朗普并未剥离资产或将其转入由独立监管人管理的盲目信托（blind trust）。他庞大的商业帝国由两个儿子管理，并在多个与总统政策交叉的领域运作。

相关文章：美股散户另类策略 「无脑」照抄佩洛西买股 两年变百万富翁 「跟特权人士并肩作战」

特朗普提交的交易披露文件

即睇《乱世投资》专页↓

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