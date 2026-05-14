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MiniMax及智谱自由流通股比例仅半成 禁售期7月届满「空军」恐出动

股市
更新时间：11:11 2026-05-14 HKT
发布时间：11:11 2026-05-14 HKT

中国AI大模型股MiniMax（100）和智谱（2513）今年1月上市以来，股价分别飙升近400%和900%。彭博引述汇丰报告指，两间公司自由流通股数量极少。不过，该行相信随著两间公司的股份禁售期在7月届满，现时的稀缺性溢价或将逐渐消失。

两只大模型股最新个别发展，MiniMax（100）升4.3%，报853.5元；智谱（2513）则跌3%，报1,115元。

报道引述汇丰分析，MiniMax仅有5%的股份可自由交易，65%由IPO时的基石投资者和员工持有，而这些股份在7月8日之前无法交易。此类投资者的禁售期通常为6个月，而公司高层的禁售期将于2027年1月结束。

至于智谱，其自由流通股比例为4%，汇丰估算其基石投资者所持有的6%股份，于7月7日解禁，另外40%的股份由员工及其他持有人持有，将从明年1月起陆续解禁。

大量股份处锁定期限制沽空活动

股份禁售期届满一方面会为公司股​​价带来压力，另一方面流通量上升，也将部分投资者更容易进行沽空。安本投资的投资经理Bush Chu表示：「这在部分IPO股票中很常见，由于大量股份仍处于锁定期，限制了沽空活动，也推迟了一些看空观点的体现。」

报道引述S3 Partners数据，沽空MiniMax和智谱的年化成本分别约为股价的39%和 27%，而普通流动性股票仅为0.25%。Maybank Securities的Tareck Horchani 表示，这样的借贷成本「极其昂贵」，「这是一个非常严重的错位。」而根据标普全球数据，智谱和 MiniMax的总沽空头寸分别不足其流通股的4%。

安本投资：估值预期超基本面

另一方面，一些未实现盈利的AI模型股开始面临市场质疑，包括竞争加剧、价格战风险以及技术变现能力等问题。Bush Chu表示，一些语言模型公司的估值预期超过基本面。

竞争者上市 「稀缺性溢价」不再

一方面，小米（1810）、腾讯（700）等大型科企也加入了大模型竞赛，另一方面，其他AI初创公司如阶跃星辰、月之暗面和百川智能也计划上市。汇丰分析师Ritchie Sun等在研究报告中表示，竞争对手的IPO将「降低MiniMax等公司的稀缺性溢价」。

 

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