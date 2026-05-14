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丹诺医药今日招股 每手入场费3823元 集资最多6.27亿元

股市
更新时间：11:07 2026-05-14 HKT
发布时间：11:07 2026-05-14 HKT

生物科技公司丹诺医药（6872）今日（5月14日）招股，每股招股价75.7元，以每手50股计，每手入场费3,823.17元。

招股引入5名基石投资者 药明康德参与前期投资

丹诺医药拟全球发售828.06万股H股，其中香港发售占约10%，其余为国际发售。是次招股引入5名基石投资者，包括AMR Action Fund， L.P、AMR Action Fund， SCSp、华圆管理咨询（香港）有限公司、东方资产管理（香港）有限公司、骏升环球有限公司为基石投资者，投资金额2.3亿元。

以往丹诺医药曾完成7轮股权融资，主要投资机构包括药明康德、Cumbre、元禾控股、北极光创投、通和实体、高特佳实体、中山创投、AMR卢森堡、农银中国等。

创始人曾任全球结核病新药研发联盟首席科学官

丹诺医药是次上市料集资约5.58亿元，当中71%将用作核心产品的研究、开发、注册备案及商业化。集团现时已建立一条由七项创新项目组成的管线，包括两项核心产品，第一项是利福特尼唑(TNP-2198)，一款新分子实体（NME）候选药物在中国及美国作为三联疗法的一部分与阿莫西林和PPI联合使用治疗幽门螺杆菌感染，亦在中国作为单药疗法用于治疗细菌性阴道病及艰难梭菌感染。

第二项为利福喹酮(TNP-2092注射剂)，一款三靶点治疗植入体相关细菌感染，如急性细菌性皮肤及皮肤结构感染（ABSSSI）及人工关节感染（PJI）以及在中国及美国治疗左心室辅助装置感染（LVADI）及中心静脉导管相关血流感染（CRBSI）的候选药物。

丹诺医药创始人马振坤博士，于传染病领域的新药开发方面拥有逾30年经验。他曾任全球结核病新药研发联盟首席科学官、Cumbre Inc.的医学化学总监，并于雅培公司担任副研究员。

丹诺医药招股于下周二（5月19日）中午截止，预计于下周五(5月22日)挂牌。

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