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恒指升幅大缩水 半日仅升90点 阿里升半成 腾讯美团升转跌｜港股开市

股市
更新时间：12:25 2026-05-14 HKT
发布时间：09:25 2026-05-14 HKT

市场今早观望中美元首双边会谈，恒指今早高开448点后，升幅逐步收窄至30点，半日升90点或0.34%，报26478点，成交1812.31亿元。科指升16点或0.31%，报5109点。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）半日升5%；京东（9618）升2.49%；百度（9888）升2.83%。腾讯（700）及美团（3690）；均由升转跌，分别0.08%及1.59%。

相关文章：观望习特会 港股高开低走 专家指26800点有阻力 阿里AI「交到功课」

智谱（2513）回吐5.73%，MINIMAX（100）升幅收窄至1.16%。彭博引述汇丰报告指，两间公司自由流通股数量极少，而随著两间公司的股份禁售期在7月届满，现时的稀缺性溢价或将逐渐消失。

相关文章：MiniMax及智谱自由流通股比例仅半成 禁售期7月届满「空军」恐出动

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0930：美国总统特朗普昨晚抵达北京，今早将与国家主席习近平举行双边会谈。恒指今早升448点，开报26836点。科网股普遍上升，阿里巴巴（9988）大升7.7%，同系阿里健康（241）升4%。另外，百度（9888）升近7%；快手（1024）升4.8%；美团（3690）升近4%；腾讯（700）升2.5%。

阿里巴巴上季经调整净利润大跌99.7%，远逊预期；不过阿里巴巴首席执行官吴泳铭在业绩会议指出，其AI业务已跨越初期投入阶段，正式进入商业化回报周期；预计其AI模型与应用服务的年化经常性收入（ARR），在今季将突破100亿元人民币，于今年底将突破300亿元人民币。至于腾讯（700），首季收入1964.6亿元人民币，按年增长9%，略低于市场预期；经调整净利润679.1亿元，按年增长11%，胜于预期的676.2亿元。腾讯指混元3.0 Token调用量激增10倍，资本开支加码，下半年国产晶片将逐月到位。

相关文章：阿里AI战略强攻MaaS 吴泳铭料今年相关年化经常收入破300亿 客户接受Token加价

新世界澄清11 SKIES未达协议

新世界（017）澄清11 SKIES「尚未与任何潜在投资者达成任何协议」与机管局合约修改仍在商讨，股价低开1.6%。

北水动向方面，周三净卖出港股67.71亿港元。泡泡玛特(9992)、英诺赛科(2577)分别获净买入4.72亿港元、1,687万港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出14.26亿港元、5.87亿港元、5.81亿港元。    

周三美股受晶片股强势反弹带动，标指及纳指再创历史新高，标指收市升43点或0.58%，报7444点；纳指升314点或1.2%，报26402点；道指则下跌67点或0.14%，报49693点。反映中概股表现的金龙指数升3.89%，报7282点。

沃什获确认成下任联储局主席

数据方面，美国4月PPI按年急升6%，升幅较3月显著加快1.7个百分点，创逾3年最大增速，高于预期的4.9%，受到能源成本增加影响，商品及服务价格都升。

另外，沃什获美国参议院以54票赞成、45票反对的结果，确认成为下一任联储局主席，接替自2018年以来一直担任主席的鲍威尔。

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