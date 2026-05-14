习特会今举行 恒指高开448点 阿里飙7.7% 称AI进商业化阶段｜港股开市

美国总统特朗普昨晚抵达北京，今早将与国家主席习近平举行双边会谈。恒指今早升448点，开报26836点。科网股普遍上升，阿里巴巴（9988）大升7.7%，同系阿里健康（241）升4%。另外，百度（9888）升近7%；快手（1024）升4.8%；美团（3690）升近4%；腾讯（700）升2.5%。

阿里巴巴上季经调整净利润大跌99.7%，远逊预期；不过阿里巴巴首席执行官吴泳铭在业绩会议指出，其AI业务已跨越初期投入阶段，正式进入商业化回报周期；预计其AI模型与应用服务的年化经常性收入（ARR），在今季将突破100亿元人民币，于今年底将突破300亿元人民币。至于腾讯（700），首季收入1964.6亿元人民币，按年增长9%，略低于市场预期；经调整净利润679.1亿元，按年增长11%，胜于预期的676.2亿元。腾讯指混元3.0 Token调用量激增10倍，资本开支加码，下半年国产晶片将逐月到位。

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新世界澄清11 SKIES未达协议

新世界（017）澄清11 SKIES「尚未与任何潜在投资者达成任何协议」与机管局合约修改仍在商讨，股价低开1.6%。

北水动向方面，周三净卖出港股67.71亿港元。泡泡玛特(9992)、英诺赛科(2577)分别获净买入4.72亿港元、1,687万港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出14.26亿港元、5.87亿港元、5.81亿港元。

周三美股受晶片股强势反弹带动，标指及纳指再创历史新高，标指收市升43点或0.58%，报7444点；纳指升314点或1.2%，报26402点；道指则下跌67点或0.14%，报49693点。反映中概股表现的金龙指数升3.89%，报7282点。

沃什获确认成下任联储局主席

数据方面，美国4月PPI按年急升6%，升幅较3月显著加快1.7个百分点，创逾3年最大增速，高于预期的4.9%，受到能源成本增加影响，商品及服务价格都升。

另外，沃什获美国参议院以54票赞成、45票反对的结果，确认成为下一任联储局主席，接替自2018年以来一直担任主席的鲍威尔。