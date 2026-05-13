4月PPI超预期 美股三大指数表现分化 港股夜期造好 阿里巴巴抽升逾7％

美国4月PPI按年急升6%，升幅较3月显著加快1.7个百分点，创逾3年最大增速，高于预期的4.9%，受到能源成本增加影响，商品及服务价格都升。

油价企100美元以上

道指开市报49563点，跌197点；标指报7398点，跌2点；纳指报26136点，升48点或0.19%。

油价持续企100美元以上，报102.6美元，升0.41%。

标普500指数将迎「惊人」涨幅

财富管理平台Sanctuary Wealth的首席投资策略师玛丽·安·巴特尔斯表示，标普500指数将在2030年进入长期熊市，这将标志着一个长达20年的周期的开始，在此期间，股票回报率将接近于零。不过，巴特尔斯表示，她预计标普500指数在正式步入熊市之前，会先迎来一波「惊人」的涨幅，料到2030年，标普500指数有望涨至10000至13000点，这意味着标普500指数将从当前水平再上涨高达75%。

港股夜期造好 阿里巴巴抽升逾7％

另外，港股夜期造好，截至晚上约11时42分，5月期指夜市最新报26781点，升487点或1.85％，高水393暂录得成交40266张。

个股方面，阿里巴巴美股（BABA）抽升逾7％，较港股股价高水6%，其首席执行官吴泳铭在业绩会议指出，其AI业务已跨越初期投入阶段，正式进入商业化回报周期， 提及目前正专注模型即服务（MaaS）战略，预计其AI模型与应用服务的年化经常性收入（ARR），在今季将突破100亿元（人民币，下同），于今年底将突破300亿元。

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腾讯（700）公布截至3月底止首季业绩，收入1964.6亿元，按年增长9%，略低于市场预期的1992.7亿元；经调整净利润679.1亿元，按年增长11%，胜于预期的676.2亿元。腾讯ADR晚上升逾5％，较港股股价高水4%。

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美团ADR晚上亦见升逾1成，较港股股价高水5.6％。中概股持续拉升，纳斯达克中国金龙指数升逾3％，最新报7239点，世纪互联涨超25%，金山云涨超18%，京东涨超7%，百度蔚来涨超6%，理想汽车涨超5%。