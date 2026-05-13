Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4月PPI超预期 美股三大指数表现分化 港股夜期造好 阿里巴巴抽升逾7％

股市
更新时间：23:46 2026-05-13 HKT
发布时间：21:33 2026-05-13 HKT

美国4月PPI按年急升6%，升幅较3月显著加快1.7个百分点，创逾3年最大增速，高于预期的4.9%，受到能源成本增加影响，商品及服务价格都升。

油价企100美元以上

道指开市报49563点，跌197点；标指报7398点，跌2点；纳指报26136点，升48点或0.19%。

油价持续企100美元以上，报102.6美元，升0.41%。

标普500指数将迎「惊人」涨幅

财富管理平台Sanctuary Wealth的首席投资策略师玛丽·安·巴特尔斯表示，标普500指数将在2030年进入长期熊市，这将标志着一个长达20年的周期的开始，在此期间，股票回报率将接近于零。不过，巴特尔斯表示，她预计标普500指数在正式步入熊市之前，会先迎来一波「惊人」的涨幅，料到2030年，标普500指数有望涨至10000至13000点，这意味着标普500指数将从当前水平再上涨高达75%。

港股夜期造好 阿里巴巴抽升逾7％

另外，港股夜期造好，截至晚上约11时42分，5月期指夜市最新报26781点，升487点或1.85％，高水393暂录得成交40266张。

个股方面，阿里巴巴美股（BABA）抽升逾7％，较港股股价高水6%，其首席执行官吴泳铭在业绩会议指出，其AI业务已跨越初期投入阶段，正式进入商业化回报周期， 提及目前正专注模型即服务（MaaS）战略，预计其AI模型与应用服务的年化经常性收入（ARR），在今季将突破100亿元（人民币，下同），于今年底将突破300亿元。

相关文章︰阿里AI战略强攻MaaS 吴泳铭料今年相关年化经常收入破300亿 客户接受Token加价

腾讯（700）公布截至3月底止首季业绩，收入1964.6亿元，按年增长9%，略低于市场预期的1992.7亿元；经调整净利润679.1亿元，按年增长11%，胜于预期的676.2亿元。腾讯ADR晚上升逾5％，较港股股价高水4%。

相关文章︰腾讯上季经调整多赚11符预期 指AI智能体初见成效 自家小龙虾中国使用最广

美团ADR晚上亦见升逾1成，较港股股价高水5.6％。中概股持续拉升，纳斯达克中国金龙指数升逾3％，最新报7239点，世纪互联涨超25%，金山云涨超18%，京东涨超7%，百度蔚来涨超6%，理想汽车涨超5%。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
2小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
7小时前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱团队抵达下榻酒店 逾百人围观车队驶过︱持续更新
大国外交
1小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
3小时前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
8小时前
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:38
牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 7旬司机及两乘客同送院
突发
9小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
14小时前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
7小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
12小时前
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
9小时前