4月PPI超预期 美股三大指数表现分化 专家指美股或将迎惊人涨幅

美国4月PPI按年急升6%，升幅较3月显著加快1.7个百分点，创逾3年最大增速，高于预期的4.9%，受到能源成本增加影响，商品及服务价格都升。

油价企100美元以上

道指报49563点，跌197点；标指报7398点，跌2点；纳指报26136点，升48点或0.19%。

油价持续企100美元以上，报102.6美元，升0.41%。

标普500指数将迎「惊人」涨幅

财富管理平台Sanctuary Wealth的首席投资策略师玛丽·安·巴特尔斯表示，标普500指数将在2030年进入长期熊市，这将标志着一个长达20年的周期的开始，在此期间，股票回报率将接近于零。不过，巴特尔斯表示，她预计标普500指数在正式步入熊市之前，会先迎来一波「惊人」的涨幅，料到2030年，标普500指数有望涨至10000至13000点，这意味着标普500指数将从当前水平再上涨高达75%。



