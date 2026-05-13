阿里巴巴上季经调整净利润大跌99.7% 远逊预期 称AI投入迈入商业化回报周期

阿里巴巴（9988）3月底止季经调整净利润8600万元（人民币，下同），按年大跌99.7%，远逊预期；期内收入2433.8亿元，按年增长3%符预期，如撇除高鑫零售和银泰的已处置业务收入则升11%，主要由淘天客户管理收入及云业务收入增长带动。

全年度经调整少赚62%

阿里巴巴全个财年的经调整净利润为606.6亿元，按年下降62%；年度收入1.024万亿元，增长3%，不考虑已处置业务收入按年增长则为11%。

云外部商业收入增速40% AI收入占比30%

阿里巴巴首席执行官吴泳铭表示，阿里全栈AI技术投入已正式跨越初期培育阶段，进入正向的规模商业化回报周期，季内阿里在模型、云基础设施和应用各层实现加速突破，包括云外部商业化收入增速提升至40%，AI相关收入占比达30%。

他指出，在AI模型层面，千问大模型在推理、编程等方面展现领先地位，同时该集团推出视频生成模型和世界模型，以丰富多模态模型矩阵；于AI应用层面，因看到智能体AI的巨大潜力，遂推出了覆盖办公编程等场景的多个企业级智能体，个人用户的「千问」应用程式（App）全面接通电商服务能力，进一步深化AI应用与大消费生态的协同。

阿里巴巴首席财务官徐宏表示，其战略投入持续转化为业务增长，云智能集团收入增长持续加速，AI相关产品收入连续11个季度实现三位数增长；中国电商的客户管理收入在同口径的季度增长8%，即时零售单位经济效益（UE）和笔单价稳步提升。他称，对未来业务充满信心，将持续投入「AI+云」以强化其战略优势。