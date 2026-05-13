AI大模型股午后飙升 智谱曾涨逾26% 券商料Agent商业化势不可挡

AI大模型相关股午后飙升，其中智谱（2513）曾升近26%至1,059元；MINIMAX（100）曾升逾13%至785元；迅策（3317）亦曾升逾17%至269.2元。消息面上，招商证券国际发报告指，中国大模型行业Agent商业化飞轮势不可挡，首次覆盖智谱与MiniMax，给予「增持」评级。

智谱目标价为1282元

其中，该行看好智谱以追求模型智能上界为核心，在编程能力持续深化技术壁垒和商业化闭环，持续提升模型定价权。预计2025至2028收入年复合增速为172%，经调整净亏损率从2025年的-439%大幅收窄至2028年的-14%。基于SOTP估值，目标价为1,282港元。

MiniMax宜关注M3模型叠代

MiniMax方面，该行看好其全模态自研×极致成本效率为核心的市场定位，后续关注M3模型重磅叠代。预计2025至2028收入年复合增速为193%，经调整净亏损率从2025年的-317%大幅收窄至2028年的-12%，基于SOTP估值，目标价为982港元。

中国日均Token消耗量大增

该行又提到，中国日均Token消耗量从2024年初1,000亿飙升至3月140万亿，两年内增长逾千倍，核心驱动力来自Agent持续推进带来的调用量暴增，预计全球大模型市场规模从2024年107亿美元增长至2029年2,065亿美元，年复合增长率80.7%；中国AI市场2030年预计达9,930亿人民币，2024至2030年年复合增长率35.5%，企业级大模型市场年复合增速达64%。

大模型ARR具备极强爆发力

另一方面，中信建投报告亦指，随着模型参数量持续扩大、性能不断提升、ARR（年度经常性收入）飙涨，以及大模型公司陆续IPO，预计大模型决赛圈名单基本出炉。该行认为，大模型ARR具备极强的爆发力和巨大的成长空间，并很可能在2026年看到ARR达到2,000亿美元左右的大模型公司。

