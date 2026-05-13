剂泰药业CEO称收入及研发高增长 英派药业：中位数定价盼投资者更多收获

今日有两只新股挂牌，特专科技公司剂泰科技（7666）冲高过后回落，曾高见29.98元，较上市价10.5元高开1.9倍，暂报25.08元，升1.4倍，一手500股账面赚7,290元；「B仔股」英派药业（7630）则愈升愈有，高位曾见45元，较上市价20.1元劲升1.2倍，一手200股赚4,960元。

专注于纳米技术的药物递送领域的剂泰科技首席执行官赖才达表示，取得收支平衡当然在公司的蓝图之中，但公司的收入及研发现时都处于高速成长期，会持续研判何时可收窄亏损等财务数据，更重要的是达到非常高的投资回报。

首个AI赋能药物完成临床三期

该公司用于治疗吞咽困难适应症的MTS-004，已进入临床三期阶段。他补充，该产品为第一个AI赋能药物完成临床三期，公司正紧锣密鼓地与合作方推动后续商业化的进展，希望在不久将来让患者能得到这款药物。此为中国第一款、唯一一款完成临床试验的假性延髓情绪障碍（PBA）药物。

剂泰科技、英矽智能（3696）和晶泰控股（2228）被称为内地「AI制药三小龙」，他指3家公司刚好站在完全不同的角度，透过AI解决生命科技和医疗保健的问题，又形容香港为中美之间桥梁，为真正出海的第一站，公司日后在港有非常多布局，包括透过香港进行全球临床，以及与国际市场产生更多合作。

剂泰科技的香港公开发售超购6,910倍，抽甲组尾（抽40万股）稳中1至2手，但乙组头（抽50万至100万股）则未能稳中一手，而「顶头槌飞（抽503.05万股）」稳中3至4手；国际配售超购32.9倍。

英派药业：对今年销售预期有信心

英派药业方面，首席执行官蔡遂雄表示，公司去年上市首个产品，其今年1月被纳入医保目录，从中看到明显的销售增长，故对今年销售预期有信心；另其在欧洲的批核方面，预计今年可得到欧洲药监局的反馈。他补充，今年收入增长来自商业化收入和商务拓展（BD）收入，预期未来1至两年收入会逐步增加。

该公司以稍为低于招股价中位数定价，他指公司的认购反应火爆，但定价于一个较为合理价格中，主要考虑到公司后市表现，希望能给予参与这次认购的投资者更多的收获。

英派药业董事长徐聪表示，近几年公司的研发开支约2至3亿元人民币，在上市后有新资金进来，会重新评估研发开支，且谨慎地评估推进那些产品。从鹰派角度，公司肯定要扩大管线，今后才有很好的未来，故可能会加强研究，以加强基本面。

该股的香港公开发售超购2,281.4倍，抽乙组的60万股才可稳中一手，而「顶头槌飞（抽209.88万股）」稳中2至3手；国际配售超购23.6倍。