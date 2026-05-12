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京东健康经调整利润增6% 健康AI医生用户急升 京东物流经调整多赚40%

股市
更新时间：20:13 2026-05-12 HKT
发布时间：20:13 2026-05-12 HKT

京东系多家上市公司公布首季业绩，京东健康（6618）首季收入194.7亿元（人民币，下同），按年增长17%，经调整利润18.74亿元，升6%。京东物流（2618）首季收入605.8亿元，按年增29%，经调整利润10.5亿元，按年升40.1%。京东工业（7618）首季收入56.6亿元，增25.3%，经调整净利2.3亿元，升54.4%。

京东健康经营盈利增70%

京东健康首季经营盈利18.2亿元，按年增长70.4%；按非国际财务报告准则，经营盈利19.4亿元，上升48%。期内，公司与欧加隆、科赴、华润江中及首儿药业等多家药企达成战略合作，首季首发超30款新药。此外，「AI京医」深度融合「医、检、诊、药」闭环服务，今年首季使用AI医生「大为」的用户数已超去年全年水平。

京东物流一体化供应链客户收入增25.9%

京东物流收入增加主要受一体化供应链客户收入带动。来自一体化供应链客户的收入为292亿元，按年增幅25.9%。期内纯利8.8亿元，飙升95.2%；毛利率为8%，升0.8个百分点。

京东工业深化供应链合作

京东工业称，第一季度持续巩固工业供应链商品能力，深化与世达工具、3M中国（中国）叉车等头部供应商战略合作，通过进一步整合产业链资源与拓展品类形成销售协同，带动重点企业客户收入实现按年加速增长。

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