京东首季经调整纯利跌42%仍胜预期 外卖等新业务亏损按季收窄30% 美股盘前升2%

京东（9618）第一季经调整纯利73.8亿元（人民币，下同），按年下跌42%；收入3157亿元，增长5%，均好过市场预期。京东美股（JD）盘前升2%。

CEO许冉：年活用户创新高 京东零售盈利能力历来最高

京东首席执行官许冉表示，期内用户规模和购物频次实现了强劲增长，年度活跃用户数创历史新高，证明其业务生态内的协同效应正在不断深化。她称，京东零售在季内保持极强的韧性，盈利能力达到历史最高水平，同时新业务稳步推进，损益表现较前一季度取得显著改善。许冉指出，对全年的发展趋势和京东的长期价值创造充满信心。

CFO：日用百货及广告表现突出

京东首席财务官单苏表示，收入及经调整纯利按季均体现增强势头，得益于京东零售的稳健发展，其中日用百货品类及包括平台及广告服务在内的高利润率业务表现突出，同时在京东外卖的带动下，新业务亏损按季大幅收窄。

京东零售多赚17% 新业务仍蚀104亿

按业务划分，最核心的京东零售收入2686亿元，增2%，当中电子产品及家用电器商品收入跌8.4%，日用百货商品收入增14.9%；经营利润录得149.6亿元，增16.5%。

京东物流（2618）收入605.8亿元，增长29%，经营利润10亿元，大升6倍。至于京东外卖在内的新业务收入62.8亿元，增长9%，并录得经营亏损104亿元，按年扩大6.8倍，按季则收窄30%。

京东外卖单均损益改善 总投入按季收窄

京东表示，京东外卖继续健康发展，得益于营运效率的提升和收入的多元化，每单单体经济持续改善，总投入规模按季进一步明显收窄。该集团续指，京东外卖也持续释放与核心零售业务的协同效应，特别是用户增长、购频提升、跨品类购买等方面，另外七鲜小厨不断获得消费者的认可，截至季末七鲜小厨已覆盖北京、上海、广州、深圳、天津等多个中国的城市。