京东系三股制定回购计划 合共187亿 京东物流最重手

京东系三家上市公司同步公布股份回购计划，合共涉及资金24亿美元（约187亿元）。其中京东物流（2618）最为进取，拟在未来48个月内回购最多12亿美元股份；京东健康（6618）同样以48个月为期，回购上限10亿美元；京东工业（7618）则计划在24个月内回购最多2亿美元股份。

三家公司均表示，回购将在公开市场进行，并须依照股东大会授予的股份购回授权行使，购回股份总数不超过各股东周年大会日期已发行股份的10%。京东工业的回购期限为24个月，京东健康及京东物流则同为48个月。

公告指出，回购将分阶段执行，自今年5月12日至各自应届股东周年大会前，将沿用去年股东大会已授出的回购授权；后续期间则须待每年股东大会重新批准。

刘强东获系内四企授予2%股份

另外，京东（9618）指出，京东健康、京东物流、京东工业及京东产发的董事会，均已批准授予主席刘强东限制性股份单位，各自占其已发行股本的约2%，旨在激励刘刘强东继续引领各子公司的未来发展，进一步加强京东集团多元化布局的长期价值。限制性股份单位归属期预期为4年，且授予须于遵守相关规则及法规后作出。