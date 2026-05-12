Michael Burry再警告科技股估值已不可持续 与科网泡沫爆破前相似

「沽注一掷」原型人物Michael Burry再度发文警告，纳斯达克100指数在经历了「抛物线式」飙升后，正走向剧烈的逆转，科技股估值已达到不可持续的高位。他提到，「我们正在见证历史，但在股票市场中，这可不是甚么好事」，甚至将现在比喻为「车祸事故发生前的几分钟景象」。

特别指出晶片股急剧上升

据外媒报道，Michael Burry在其专栏中指出，目前市场走势与科网泡沫爆破前夕的顶峰相似，并特别指出晶片股急剧上升，已使费城半导体指数自3月底以来累计上涨近70%。根据Bespoke Investment Group数据显示，费城半导体指数当前偏离200日均线的幅度，而之前在历史上仅出现过两次，分别是1995年7月和2000年3月，后者恰好发生在互联网泡沫崩溃之前。

料纳指100实际市盈率43倍

他估计，纳斯达克100指数的实际市盈率高达43倍，远高于华尔街给予约30倍的隐含水平，原因在于「华尔街可能将增长最快、估值最高的公司盈利高估了50%以上」。

不建议投资者入场沽空

不过，他并未建议投资者入场沽空股票，因看跌期权成本高昂，以及交易时机不当可能带来损失风险。至于他本人则持有「大量杠杆做空」的股票组合，但他并未详细说明，还计划「减持」那些不符合其严格估值要求的公司。

建议获利 降低股票仓位

对于一般投资者，他的建议是从近期升势中获利了结，并降低整体股票仓位，尤其是科技板块的敞口。

「无论躲到哪里都无法避免」

Michael Burry又直言，即使市场看似仍有上行空间，但任何有幸搭上这波抛物线行情而不卖出的人，都是在押注自己有能力在顶峰或接近顶峰时跳出；而「历史告诉我们，即使派对再持续一周、一个月、三个月甚至一年」，最终结果必然是人价格大幅下跌」。他认为，「我们正进入一个极其罕见的极端境地，无论人们躲到哪里，都无法避免后果」。

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