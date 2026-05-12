「自驾解决方案供应商」驭势科技招股 入场费3045元 最多回拨20%

自动驾驶解决方案供应商驭势科技（1511）由今日（12日）起至周五（15日）招股，拟发行1,446.12万股H股，集资约8.72亿元；值得留意的是，该股是按18C章申请上市的特专科技公司，5%公开发售（最多可回拨至20%），招股价60.3元，每手50股，入场费3,045.4元，预期5月20日正式挂牌，中信证券为独家保荐人。此外，该股引入雄安自动驾驶、CYGG、Starwin International为基石投资者，投资总额合共2.61亿元。

客户包括机场、厂区等企业

招股书指出，驭势科技专注于无人化L4级技术，目前专注于封闭场景（特别是在机场及厂区）中的商用车，旗下解决方案为全场景通用，已应用于各种开放及封闭场景，覆盖物流、营运及机动车辆，囊括L2级至L4级自动驾驶级别。核心产品包括向机场、厂区等企业客户以及商用车及乘用车制造商提供自动驾驶解决方案。

根据弗若斯特沙利文的资料，2025年按收益计在大中华区封闭场景中商用车L4级自动驾驶解决方案市场的市场份额达3.1%。于2023年、2024年及2025年，收益中99.6%、98.6%及99.0%自中国内地及香港产生。

在港机场实现无人行李等服务

招股书提到，集团是是唯一一家为全球机场提供大型商业营运L4级自动驾驶解决方案的供应商，并已成功在香港国际机场实行无人电动牵引车、无人接驳车和无人巡逻车及相关软硬件，以实现无人行李及货物牵引、接驳及巡逻服务。目前已与17个中国机场及3个海外机场展开合作，并一直在探索与中国及全球4个机场的合作机会。

业绩方面，驭势科技去年录得收入3.28亿元人民币，按年升23.6%；年内亏损2.3亿元，按年扩大8.8%。

至于是次所得款项净额用途，约46.7%将用于持续增强研发能力及提供解决方案；约33.5将用于海内外业务拓展及提高商业化能力；约9.8%将用作战略投资；以及约10%将用于营运资金及一般企业用途。