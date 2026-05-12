恒指倒跌58点 AI股降温 群核智谱MINIMAX跌逾6% 专家料腾讯阿里业绩影响后市｜港股收市

美伊双方停火协议「危危乎」，热炒的韩国股市亦回落，拖累市场气氛，加上市场观望本周的「习特会」，港股高开低走，恒指倒跌58点收市，收报26347点。大市成交回落至2626亿元。北水净流入7.91亿元，连续三日净流入。

恒指高开91点后反复攀升，最多升186点，惟其后随著部分科网股和沪深股市转弱，恒指升幅悉数蒸发，尾段最多转跌78点，最终全日收报26347点，跌58点。国指收报8882点，跌1点；科指收报5070点，跌35点。

科网股业绩将至 京东绩前跌不足0.1%

重磅科网股业绩陆续放榜，科网股走势不一，率先登场的京东（9618）绩前跌不足0.1%，收报118.4元；阿里巴巴（9988）下滑0.4%，收报133.3元；腾讯（700）亦跌1.6%，收报457.2元；联想（992）挫3.4%，收报12.95元，为表现最差蓝筹股。另外，传分拆旗下可灵AI上市的快手（1024）高开9.9%，最多升11.2%，午后公布正在评估重组可灵AI相关资产及业务的方案，仍处于初步阶段，尚未就此签署任何最终协议，股价其后升幅回落，全日仅升1.9%，收报52.6元。

韩股回落 港股AI板块亦走弱 石油股逆市走高

有韩国高层官员倡议，将AI产业超额利润部分，作为回馈全体国民的「公民红利」，刺激韩国股市在创新高后，快速回落。本港多只AI相关股炒作亦见降温。群核科技（068）大跌6.7%，收报22.7元；智谱（2513）下滑6.6%，收报840元；MINIMAX（100）挫6.3%，收报690.5元。另外晶片股中，兆易创新（3986）大跌4.5%，收报505元；壁仞科技（6082）挫2.6%，收报55.15元。

中东局势疑再生变数，国际油价回升，石油股亦见回暖。中石油（857）涨3.9%，收报11.06元；中海油（883）扬1.2%，收报26.92元；中石化（386）升0.4%，收报4.62元。

个股方面，汇聚科技（1729）折让13.6%配股，集资29亿元，股价大跌10%，收报21.88元，险守配股价21元。周一挂牌大升的乐动机器人（1236）急跌14%，收报51.6元。泡泡玛特（9992）遭瑞银等大行降目标及盈测，料海外市场降温，股价挫2.7%，收报162.9元。

恒瑞医药（1276）与BMS达成全球重磅合作，携手开发13款早期创新药。股价逆市升4.8%，收报69.25元。诺比侃（2635）澄清，公司称对供应商之一恒信东方虚增营业收入事件并不知情，该股反弹17.9%，收报19.88元。

梁杰文：港股短期维持于26000点水平窄幅上落

宏高证券投资经理梁杰文表示，目前全球炒作热潮聚焦在AI相关股票，尤其是AI硬件板块，惟港股缺乏相关股份，不过外围市场和内地A股表现良好，为港股带来一定的支持，吸引了资金流入，港股维持于26000点水平窄幅上落。

他续指，短期能否突破现时上落市格局，主要取决于龙头科技股特别是腾讯和阿里巴巴的最新业绩，能否有亮眼表现，反之若相关科企AI领域的资本开支被证实拖累盈利表现，则不排除将进一步拖累港股表现。

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恒指今早高开90点后，表现窄幅上落，高低波幅只有157点，截至中午报26486点，升79点或0.3%，半日成交1,404亿元；科指方面，中午报5086点，跌19点或0.39%。

中石油半日升逾4%

重磅蓝筹股中，明显以旧经济股撑市，其中建行（939）半日升1.2%，中石油（857）及中海油（883）亦分别升4.6%及2%，为支撑恒指最大股份；相反，中芯（981）及腾讯（700）分别跌2.5%及0.4%。

单计股价变幅，除了中石油外，快手（1024）受分拆可灵消息刺激，股价急升3.5%，信义玻璃（868）及老舖黄金（6181）亦分别升3%及2.6%，为表现较佳蓝筹股。

黄金股受捧 晶片股回落

板块走势中，黄金股普遍受捧，灵宝黄金（3330）升逾3%；中国黄金国际（2099）升2.3%；中国白银（815）及紫金（2899）亦升逾2%。

近期热炒的芯片股则回落，其中芯智控股（2166）跌6%；兆易创新（3986）跌逾4%；华虹半导体（1347）亦跌3.7%。

同时，在韩国股市回吐下，多只AI相关股炒作亦见降温。其中，汇聚科技（1729）配股急跌11.5%；群核科技（068）跌5.7%；智谱（2513）及迅策（3317）亦跌逾半成；剑桥科技（6166）及MINIMAX（100）亦跌4.9%及4.8%。

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美伊冲突恐再度升级，美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗之间的停火协议目前是「靠呼吸机维持（on life support）」，并狠批伊朗提交的回应文件是「垃圾」。国际油价持续高企，其中布兰特期油今早曾升0.6%至104.8美元，WTI期油亦升约0.6%至98.69美元。

特朗普：非常期待中国之行

另一方面，美国总统特朗普将于周三访华，并于周四及周五与中国国家主席习近平会晤。他在社交媒体发文表示，非常期待中国之行，并称中国是一个令人惊叹的国家。

马斯克及库克料陪同访华 未有黄仁勋

此外，美国白宫据报正邀请多位企业高层陪同特朗普访华，其中包括Tesla行政总裁马斯克、苹果行政总裁库克、波音总裁Kelly Ortberg、Meta总裁Dina Powell McCormick，贝莱德共同创办人芬克、黑石集团行政总裁苏世民、花旗行政总裁Jane Fraser，以及高盛董事长David Solomon等等，但却未见英伟达（Nvidia ）行政总裁黄仁勋在名单之内。

美国今夜公布CPI数据

另要留意的是，美国将于周二公布CPI数据，预期受油价与租金影响，4月整体CPI将按月上涨0.6%；核心CPI则按月上涨0.3%。

阿里腾讯弱 AI相关股续热炒

港股方面，恒指今早高开90点，报26497点。科网股个别发展，本周三将会公布业绩的阿里巴巴（9988）及腾讯（700），开市分别跌0.3%及跌0.5%；今日率先放榜的京东（9618）跌0.25%；美团（3690）跌0.5%；百度（9888）升0.8%；小米（1810）无起跌。

不过，多只非指数股的AI相关股继续热炒，曦智科技（1879）升逾6%；长飞光纤（6869）升5.6%；剑桥科技（6166）升4.8%；胜宏（2476）亦升4.4%。

快手传分拆「可灵AI」业务

个股消息中，快手（1024）据报计划分拆旗下影片生成大模型「可灵AI」业务，目标估值达200亿美元（约1,560亿港元），相等于目前快手市值约70%。该股开市报56.7元，大升9.9%。

汇聚科技折让逾13%配股筹29亿

此外，汇聚科技（1729）公布，配售1.38亿股新股，集资逾29亿元，相当于扩大后已发行股本约6.19%，每股配售价21元，较上日收市价折让13.58%。该股开市报23.52元，跌3.2%。

北水动向方面，昨日净买入港股131.68亿元，快手（1024）、盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）分别获净买入17.47亿元、9.66亿元及3.89亿元；而小米（1810）、长飞光纤（6869）及华虹半导体（1347）分别遭净卖出5.36亿元、1.99亿元及1.45亿元。

