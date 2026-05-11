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Cerebras传上调招股价及发行量 被视为Nvidia最强挑战者 势成全球最大IPO

股市
更新时间：15:44 2026-05-11 HKT
发布时间：15:44 2026-05-11 HKT

被视为「英伟达（Nvidia）最强挑战者」的AI晶片制造商Cerebras Systems正在进行美股IPO，据报因市场需求热烈，发行价区间可能从每股115至125美元，上调到每股150至160美元，并将发行股份数量从2,800万股增至3,000万股。若以上限价计，该股集资额将有望由35亿美元增至48亿美元（约374亿港元），同时是今年至今全球规模最大IPO。

已获得超额认购20倍

据外媒引述消息报道，Cerebras今次IPO已获得超额认购20倍。根据目前上市时间表，该股预计于本周三（13日）正式确定发行价，并于次日在纳斯达克交易所挂牌上市，交易代码定为「CBRS」。

生产先进AI模型专用晶片

报道指出，Cerebras生产用于运行先进AI模型的专用晶片，但与Nvidia采用多个小型晶片互联的策略不同，公司凭借其标志性的「晶圆级引擎」（WSE-3）晶片在行业内独树一帜，可极大地降低模型训练与推理过程中的通讯延迟。同时，与业界长期依赖用于模型训练的GPU晶片相比，Cerebras的晶片亦更适合推理。

拥亚马逊和OpenAI两大客户

值得留意的是，今次IPO将是Cerebras第二次尝试上市，该公司最初于2024年提交了IPO申请，但去年撤回计划。公司与总部位于阿联酋的AI公司G42的合作在2024年上半年为其贡献了超过80%收入，由此引发了美国外国投资委员会的国家安全审查，但该委员会最终批准了这笔交易。

Cerebras其后亦成功签下亚马逊和OpenAI两大客户，其中OpenAI更持有可购买逾3,300万股普通股的认股权证。

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