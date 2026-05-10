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巴菲特旗下巴郡加码投资日本 五大商社持股全数逾10%

股市
更新时间：09:19 2026-05-10 HKT
发布时间：09:19 2026-05-10 HKT

股神巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）再加码两大日本商社，令该公司在五大日本商社持股全数突破10%。文件显示，截至5月7日，巴郡将日本住友商事持股比例，由3月10日的9.30%提高至10.05%。此外，截至5月6日，巴郡也将丸红持股比例，由原本9.32%提升至10.10%。

随着最新加码完成，巴郡目前持股超过10%的日本五大商社，已涵盖三菱商事、伊藤忠商事、三井物产、住友商事与丸红。

新CEO：属长期持有策略

巴菲特去年底已正式卸下巴郡行政总裁。在日前举行的巴郡年度股东大会上，新任行政总裁（Greg Abel）表示，公司对日本五大商社的投资属于长期持有策略，未来仍将持续深化合作关系。

除了商社投资外，巴郡今年3月也宣布，计划对日本保险巨头东京海上控股投资约18亿美元，进一步扩大在日本市场布局。

华尔街认为，巴郡持续加码日本资产，反映其看好日本企业治理改善、股东回报提升，以及日圆长期投资价值。

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