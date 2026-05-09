新股市场旺 乐动暗盘升逾倍 昆仑芯推进两地上市

新股市场丁财两旺，乐动机器人（1236）昨日暗盘表现向好，于三大暗盘场分别收升市88.9%至148.5%，一手帐面赚4688元至7828元。另工业机器人公司翼菲科技（6871）昨日起招股，集资逾7.5亿元。而本地焦点新股之一、百度（9888）旗下晶片企业「昆仑芯」披露同时推进内地上市计划。

乐动一手赚最多7828元

将于下周一挂牌的乐动机器人昨日在富途暗盘开市不久，便高见96元，较定价26.36元爆升2.6倍。不过，该股其后急跌，终以低位65.5元收市，仍升近1.5倍，一手赚7828元。另该股在辉立暗盘于42.2元至75.85元徘徊，终收报49.8元，升88.9%；在耀才暗盘则于49.5元至80元上落，终收报50.5元，升91.6%。

翼菲暂录24亿孖展

没有引入基石投资者的翼菲科技首日招股气氛慢热，综合多间证券商数据显示，暂有24.3亿元孖展，以香港发售集资3752万元计，超购逾63倍。该公司是次上市发行2460万股，当中香港发售占5%，招股价为30.5元，集资逾7.5亿元，一手100股入场费近3080.75元，将于下周三截止招股，5月18日挂牌，农银国际为保荐人。翼菲科技为特专科技公司（18C章），如果国际发售认购足额，且香港发售超购50倍或以上，可回拨令香港发售占比增至20%。

另一边厢，百度旗下晶片企业「昆仑芯」继今年1月初，以保密形式申请在港分拆上市后，部署在内地上市，此意味该公司同时推进内地和香港上市计划。中证监网站显示，昆仑芯于4月29日在北京证监局办理上市辅导备案登记，拟在上交所科创板上市，辅导机构为中金。《南华早报》引述两名知情人士指，昆仑芯寻求香港上市估值至少1000亿元人民币，且视乎市况和最终条款而有所调整。

阶跃星辰获195亿融资

此前传出昆仑芯在港上市集资介乎10亿至20亿美元（约78亿至156亿港元）。受昆仑芯启动A股上市辅导消息影响，百度（9888）股价昨日狂飙5.8%，为表现第二好的蓝筹股。事实上，智谱（2513）、壁仞科技（6082）等科企在港上市前后，亦同时推进A股辅导备案。

内地「AI六小虎」之一、腾讯（700）有份投资的AI大模型阶跃星辰（StepFun）早前传出拟在港上市，集资5亿美元。内地《科创板日报》报道，阶跃星辰完成近25亿美元（约195亿港元）融资，主要是来自产业链资本投资，包括华勤技术（3296）、龙旗科技（9611）、豪威（501）、中兴通讯（763）等。报道并引述知情人士称，阶跃星辰的红筹架构已拆除。此外，港投公司（HKIC）亦出现在阶跃星辰的股东名单当中。至于「AI六小虎」之中的智谱和MINIMAX（100）已于今年1月在港挂牌。