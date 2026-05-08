美国4月非农职位增11.5万个远超预期 道指早段升200点

美国4月非农就业职位新增11.5万个，远远超出预期，反映劳动市场稳健，同时美伊在霍尔木兹海峡再交火。好淡消息夹杂下，美股早段反复，道指升逾200点。

道指报49830点，升234点；标指报7372点，升35点；纳指报25975点，升169点或0.7%。

上月失业率维持4.3%

美国4月非农就业职位新增11.5万个，远高于预期的6.5万个，前值亦上修至18.5万个。失业率维持4.3%，符合预期。

上月美国私人部门职位增加12.3万个，远高于预期的7.5万个；制造业职位则减少2000个，不如预期的增加5000个；而政府部门职位减少8000个。期内平均时薪按月增加0.2%，按年增3.6%，均低于预期的0.3%及3.8%。

IT业职位锐减

各项职业中，医疗保健行业新增达3.7万个职位，运输仓储业新增3万人，零售业新增2.2万个岗位。但受到AI冲击，资讯服务业职位减少了1.3万个，占该行业的11%。

学者：就业市场仍趋向疲弱

安联北美高级经济学家Dan North指出，今次非农数据其实并无亮点，认为就业市场仍趋向疲弱，但肯定不会崩溃。

专家：经济形势仍好

Northlight资产管理投资总监Chris Zaccarelli，经济形势远比悲观论者所说好得多，即使市场面临多项不利因素，包括油价上涨、通胀高企及利率长期处于较高水平，但就业市场仍在增加岗位。