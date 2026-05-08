永利澳门首季EBITDAR按年升逾一成 博彩量显著增长

永利澳门（1128）控股股东Wynn Resorts公布业绩，首季澳门业务经调整后物业EBITDAR为2.8亿美元，按年升10.9%，经营收入1.45亿美元，升14.2%。Wynn Resorts行政总裁潘国宏表示，第一季的业绩反映了永利在各个市场的业务实力，澳门博彩量按年录得显著增长，同时市场占有率保持稳健，集团欣然增加永利澳门股息，反映出业务正在产生强劲的自由现金流。

该集团指，永利皇宫经营收益为6.6亿美元，按年增加23%；经调整后物业EBITDAR为2亿美元，升25.9%。赌场业务方面，集团指，中场业务赌枱赢额百分比为26.6%，按年高1.8个百分点，贵宾赌枱赢额占转码数百分比为3.11%，按年高0.5个百分点，介乎3.1%至3.4%的物业预期范围。

永利澳门经营收益按年持平

永利澳门方面，该集团指，经营收益为3.3亿美元，按年持平；经调整后物业EBITDAR为7560万美元，按年跌16.2%。赌场业务方面，集团指，中场业务赌枱赢额百分比为15.1%，跌3.6个百分点；贵宾赌枱赢额占转码数百分比为0.39%，跌0.7个百分点，低于3.1%至3.4%的物业预期范围。

永利皇宫娱乐场按年升2成

期内，永利皇宫首季娱乐场收入为5.6亿，按年升27%，永利澳门则为2.8亿，按年基本微升0.4％。该集团指，娱乐场收益增加主要是由永利皇宫的贵宾及中场赌枱博彩量增加以及拉斯维加斯业务的娱乐场博彩量增加所致。