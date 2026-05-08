百度昆仑芯启动A股科创板上市辅导 内媒消息指如常推动港股IPO

百度集团（9888）旗下昆仑芯再有分拆上市进展，中证监网站显示，昆仑芯于4月29日在北京证监局办理了上市辅导备案登记，拟在科创板上市。昆仑芯曾于今年初披露，已透过保密形式申请香港上市，内媒引述消息指，「仍在正常推动港股上市进程」。

中证监资料显示，昆仑芯的辅导机构为中金公司，辅导工作将按科创板上市要求系统推进。目前百度持有昆仑芯57.67%股份。

辅导备案是企业在A股上市前期主要阶段之一，通常意味公司与保荐机构已就上市方案达成一致，往后因应辅导结果情况，推动上市进程。

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内媒：昆仑芯实际同步推动两地上市

至于香港上市方面，内媒《21世纪经济报道 》引述知情人士指，「昆仑芯目前仍在正常推进港股上市进程」，而结合科创板辅导备案的启动，该公司实际上正在同步推进两个市场的上市准备工作。

保留未来境内融资灵活性

昆仑芯此举并非传统的「A+H」做法，即先在一个市场上市后，再到另一个市场发行股份。报道指，科技企业在推进港股上市的同时，提前布局A股辅导备案，已成为行业普遍做法，既可保留未来境内融资的灵活性，能够在不同市场估值出现差异时，拥有更多主动调整空间，同时亦体现对国内资本市场的长期信心。

估值达3800亿元

早前摩根大通对昆仑芯的独立估值为400亿至490亿美元（约3120亿至3822亿港元），认为在AI需求推动下，其业务规模在国内能扩大，并预计于2030年，昆仑芯的收入、利润率及盈利能力，将超越MiniMax（100）及智谱（2513）。