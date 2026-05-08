Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI高估值外的投资选择 长江集团价值创造法则｜阮子曦

股市
更新时间：12:38 2026-05-08 HKT
发布时间：12:38 2026-05-08 HKT

美伊战争稍为缓和过后，投资市场的风险回流逐步恢复，相信很多投资者跟笔者一样感到进退两难。但笔者时常提醒投资者，不如拉阔自己的眼光，投资市场并非只集中在AI投资，例如在众多大蓝筹股份公司当中，笔者在此专栏时常提及一间公司股价走势相当凌厉，近期企业动作多多，这就是长和（001）。股价见6年高位，因连环出售旗下海外资产组合，国际市场释放香港股东价值，集团向来凭借着其独特的「价值投资」逻辑，多年来面对不同新经济产业的兴起，依然屹立不倒。

上周长江集团系内以近乎 100% 的独立股东支持率，高票通过出售英国配电商 UK Power Networks。这笔交易涉及的企业价值高达 1,700 亿港元，规模之大震撼市场。然而，集团的布局并未止步于此。短短十天内，长江和记再度宣布出售其于 VodafoneThree 的全数股权，预计回笼近 455 亿港元现金，一箭双刁。这一系列低买高卖的动作，反映出集团对国际局势与资产周期的敏锐触觉。市场对此也给予了正面回应，在继续传出更多企业行动之际，长和股价也随之突破6年来的新高水平。大行都认同长和继续推动价值释放，因为处理英国电讯业务是持续体现资产价值策略的开始，认为这有助于提升其市场估值。

能源产业同进入收割期

不单如此，长和除了发展基建与电讯事业外，其能源产业的深耕同样进入了收割期。事实上，集团旗下的 Cenovus Energy 表现惊人，截至 2026 年 5 月初，其市值已高达 4,480 亿港元，这个数字甚至超越了长实与长和两家旗舰公司的市值总和，同时突显其他资产的潜在未反映价值！随著 2025 年完成对油砂公司 MEG Energy 的战略收购，Cenovus 的产能已接近每日 100 万桶石油当量，占据了加拿大全国近四分之一的供应量。这不仅是一次成功的收购，更是长江集团能源版图的一次质变。

如果说资产处置考验的是眼光，那么能源业务的成功则考验的是定力。回顾历史，长江集团与李氏家族对加拿大能源产业的投资，早在 1987 年入股当时的赫斯基能源（Husky Energy）时便已扎根。在长达近四十年的岁月中，无论市场如何起伏，集团始终高度持有并积极投入，与企业共同成长。时至今日，长和与李氏家族依然是 Cenovus 的单一大股东，这份坚持印证了集团稳健而深远的投资策略——不在意一时的波动，而在于捕捉长期的趋势。

只揸科网股恐输环球大市

正如本文一开始所言，近期资金继续大举投入在AI相关公司股份之上，这种「冇执输」（FOMO)方式的股价追逐游戏，使投资者承受的风险越来越高，而波动幅度亦只适合投机操作，但如果大家完全不理会相关公司的投资部署，自己只维持选择港股现有的科网股组合，持仓就变得大幅跑输环球市场表现。或许也要从平衡的角度出发，考虑人工智能高估值外的另类投资选择。

阮子曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
家居装修
7小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
2小时前
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
21小时前
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
18小时前
90年代「最丑港姐」莫可欣近照罕曝光 曾传与陈淑兰争方中信爆掌掴事件 被指搞大肚逼婚？
90年代「最丑港姐」莫可欣近照罕曝光 曾传与陈淑兰争方中信爆掌掴事件 被指搞大肚逼婚？
影视圈
4小时前
四川猴遭无品男恶意推袭险坠悬崖 网民：企图谋杀︱有片
00:09
四川猴遭无品男恶意推袭险坠悬崖 网民：企图谋杀︱有片
即时中国
6小时前
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
14小时前
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
时事热话
2小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
2026-05-07 11:00 HKT