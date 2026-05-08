AI高估值外的投资选择 长江集团价值创造法则｜阮子曦

美伊战争稍为缓和过后，投资市场的风险回流逐步恢复，相信很多投资者跟笔者一样感到进退两难。但笔者时常提醒投资者，不如拉阔自己的眼光，投资市场并非只集中在AI投资，例如在众多大蓝筹股份公司当中，笔者在此专栏时常提及一间公司股价走势相当凌厉，近期企业动作多多，这就是长和（001）。股价见6年高位，因连环出售旗下海外资产组合，国际市场释放香港股东价值，集团向来凭借着其独特的「价值投资」逻辑，多年来面对不同新经济产业的兴起，依然屹立不倒。

上周长江集团系内以近乎 100% 的独立股东支持率，高票通过出售英国配电商 UK Power Networks。这笔交易涉及的企业价值高达 1,700 亿港元，规模之大震撼市场。然而，集团的布局并未止步于此。短短十天内，长江和记再度宣布出售其于 VodafoneThree 的全数股权，预计回笼近 455 亿港元现金，一箭双刁。这一系列低买高卖的动作，反映出集团对国际局势与资产周期的敏锐触觉。市场对此也给予了正面回应，在继续传出更多企业行动之际，长和股价也随之突破6年来的新高水平。大行都认同长和继续推动价值释放，因为处理英国电讯业务是持续体现资产价值策略的开始，认为这有助于提升其市场估值。

能源产业同进入收割期

不单如此，长和除了发展基建与电讯事业外，其能源产业的深耕同样进入了收割期。事实上，集团旗下的 Cenovus Energy 表现惊人，截至 2026 年 5 月初，其市值已高达 4,480 亿港元，这个数字甚至超越了长实与长和两家旗舰公司的市值总和，同时突显其他资产的潜在未反映价值！随著 2025 年完成对油砂公司 MEG Energy 的战略收购，Cenovus 的产能已接近每日 100 万桶石油当量，占据了加拿大全国近四分之一的供应量。这不仅是一次成功的收购，更是长江集团能源版图的一次质变。

如果说资产处置考验的是眼光，那么能源业务的成功则考验的是定力。回顾历史，长江集团与李氏家族对加拿大能源产业的投资，早在 1987 年入股当时的赫斯基能源（Husky Energy）时便已扎根。在长达近四十年的岁月中，无论市场如何起伏，集团始终高度持有并积极投入，与企业共同成长。时至今日，长和与李氏家族依然是 Cenovus 的单一大股东，这份坚持印证了集团稳健而深远的投资策略——不在意一时的波动，而在于捕捉长期的趋势。

只揸科网股恐输环球大市

正如本文一开始所言，近期资金继续大举投入在AI相关公司股份之上，这种「冇执输」（FOMO)方式的股价追逐游戏，使投资者承受的风险越来越高，而波动幅度亦只适合投机操作，但如果大家完全不理会相关公司的投资部署，自己只维持选择港股现有的科网股组合，持仓就变得大幅跑输环球市场表现。或许也要从平衡的角度出发，考虑人工智能高估值外的另类投资选择。

阮子曦