南方东英SK海力士杠杆产品资产规模破400亿 成全球最大杠反产品

南韩股市周四（7日）再创新高，资金不断流入韩股杠杆产品，本港上市的南方东英SK海力士每日杠杆(2x)产品（7709），资产管理规模亦再创新高，首次突破400亿港元，超过TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF)，成为全球第一大个股杠杆及反向产品，亦是香港个股杠杆及反向产品的资产规模，首次位列全球同类产品的首位。

南方东英SK海力士每日杠杆(2x)产品在2025年10月上市，是全球唯一的SK海力士个股杠杆产品。今年第一季已是全球资金净流入最大的个股杠杆及反向产品。

而截至周四收盘，南方东英另一只每日杠杆(2x)产品，三星电子每日杠杆（2x）产品（7747）也位列全球十大个股杠杆及反向产品之列。

