恒指跌232点 中芯挫4% 快手逆市飙9%冠蓝筹 专家指下周走乐观｜港股收市

美国即将出炉非农数据，市场观望气氛浓厚，港股低开低走，收报26393点，跌232点或0.9%，止步连升两日累升728点或2.8%，大市成交额回落至2797亿元。一周计， 恒指累升617点或2.4%，终止连跌两周。

港股三大指数止步连升两日，恒指低开267点，报26359点，早段跌幅曾扩大至352点，低见26274点，之后逐步收复失地，午后高见26470点，跌156点，终收报26393点，跌232点或0.9%，全日窄幅波动196点，连续两日波幅少于200点。国指收报8889点，跌30点。科指报5102点，跌18点或0.4%。

恒指全周升617点

一周计， 恒指累升617点或2.4%；国指累升207点或2.4%；科指累升231点或4.8%，三大指数均终止连跌两周。本周计，快手（1024）、百度（9888）及中海外（688）为表现最标青的蓝筹股，分别累涨23.4%、22.3%和20%。中石油（857）、中海油（883）和中国神华（1088）的表现最差，分别累跌12%、10%和6.7%。

内地股市方面，上证指数收报4179点，跌不足1点；深成指报15563点，跌78点或0.5%；创业板指数报3796点，跌36点或1%。韩国综合指数收报7498点，升7点或0.1%，再创收市新高；全周计累升899点或13.6%，创2008年10月以来最大单周升幅。

美国晶片和AI概念股回吐，港股部分相关概念股跟随下跌。中芯国际（981）收报73.35元，跌4.4%，为表现最差的恒指和国指成分股。将于下周公布业绩的华虹半导体（1347）报130.8元，跌7.5%，为表现最差的科指成份股。惟半新股澜起科技（6809）则逆市升，报375.6元，升5%。

百度升4% 昆仑芯启动科创板上市辅导

重磅科网股中，快手收报52.95元，升9.4%，为最标青的三大指数成份股。百度旗下晶片企业「昆仑芯」启动科创板上市辅导，有望在港和内地挂牌，刺激股价收报145.2元，升5.8%，为表现第二好的蓝筹股。ATMXJ个别发展，阿里巴巴（9988）收报139元，跌1.3%；腾讯（700）报471.4元，跌1.3%；京东（9618）报118.5元，跌0.4%；美团（3690）报84.05元，跌0.2%；但小米（1810）收报31.68元，升1.8%。

内地楼市回暖，有资金流入内房股，龙湖（960）报9.15元，升5.5%；华润置地（1109）报36.76元，升3.5%；中海外报15.92元，升2.8%。

蓝筹股方面，有「中国巴菲特」之称的资深投资者段永平早前在社交平台发文透露，已把持有的中国神华「换马」泡泡玛特（9992）。泡泡玛特收报168.1元，升3.6%，连升两日累涨7.5%；中国神华收报45.08元，跌1.5%，连跌6日累跌8.6%。

聂Sir：倘企稳26500点 本月有望挑战两万七

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，自4月8日以来，恒指受制于25500至26500点区间，日前一度升穿该水平，但其后再跌入该区间。不过，他对下周港股表现乐观，因为中美元首有机会会见；而且港股进入大型科技股业绩期，有望吸引资金关注；同时中国下周一公布居民消费价格指数（CPI）数据。他认为，如果恒指连续两日收市企稳26500点，本月有望挑战27000点水平。

他认为，基于港股落后外围股市，料美国非农数据对港股的影响不会很大，即使美股因此下跌，港股或仅受拖累1、2日后便重拾升轨，恒指回落至26000点以下的机会不大。

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美伊再度交火，伊朗局势反复，恒指低开266点后，最多曾跌351点，低见26274点，中午收市跌290点或1.09%，报26335点，成交额1,455.41亿元。科指半日跌55点或1.08%，报5065点。

科网股别发展，腾讯（700）跌1.55%；阿里巴巴（9988）跌1.49%；美团（3690）跌0.71%。小米（1810）升0.9%，据报小米汽车近日有人事调整，汽车部副总裁于立国兼任海外业务筹备组组长，加速出海布局。

百度（9888）逆市升3.49%，大行指其昆仑芯北京科技股份启动在科创板上市辅导。

晶片股走弱。中芯（981）跌4.43%；华虹半导体（1347）大跌9.76%；天数智芯（9903）及澜起科技（6809）齐跌逾3%。

汇丰、友邦跌逾2% 渣打跌1.8%

金融股下跌，汇丰（005）跌2.65%；友邦（1299）跌2.58%；渣打（2888）跌1.86%；中银香港（2388）跌0.78%。

泡泡玛特（9992）受「中国巴菲特」段永平建仓及力撑创办人王宁消息刺激，今早曾升近7%，高见175.4元，中午收市升5.05%报170.4元，为表现最佳蓝筹。

龙湖升近4% 润地中海外52周高

龙头内房企造好，龙湖（960）升3.92%；润地 （1109）及中海外 （688）分别升2.64%及1.35%，齐创52周高。

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0930：美伊再度交火，据报伊朗阿巴斯港附近发生爆炸，美军指三艘导弹驱逐舰周四通过霍尔木兹海峡前往阿曼湾时，拦截了伊朗袭击，并采取自衞反击。据ABC新闻报道，美国总统特朗普表示，对伊朗目标的报复性打击只是一次「轻微的惩罚」，又指停火仍在进行中。受消息影响，国际油价升逾1%，布油最新报每桶101.63美元，纽油报96.02美元。

港股方面，恒指今早低开266点，报26359点。科指跌41点，报5079点。阿里巴巴（9988）跌1.41%；腾讯（700）跌0.5%；美团（3690）跌0.77%。百度（9888）则逆市升近3%。

金融股下跌，汇丰（005）跌2.58%，友邦（1299）跌2.18%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股47.97亿港元。中芯国际 (981)、剑桥科技 (6166)、滴普科技 (1384)分别获净买入8.09亿港元、6,913万港元、5,495万港元；腾讯控股 (700)美团(3690)、中国海洋石油 (883)分别遭净卖出27.39亿港元、6.92亿港元、5.18亿港元。

美股方面，标指及纳指周四破顶后回吐，标指收市跌28点或0.38%，报7337点；纳指跌32点或0.13%，报25806点；道指收市亦倒跌313点或0.63%，报49596点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.4%。

