鱼子酱龙头鲟龙科技再闯港股 年销量近300吨 从高端餐桌销售转攻零售市场

经营鱼子酱品牌「KALUGA QUEEN（卡露伽）」的鲟龙科技，近日再度申请在港上市。该公司目前海外业务占约8成，执行董事兼副总经理韩磊表示，虽然海外的鱼子酱市场持续增长，但中国市场的潜力大，增速或更快，预计未来公司的海外和中国业务有望各占一半，前提为公司成功打入内地C端（面向消费者）市场，又指内地去年鱼子酱消费量约60吨，估计未来2至3年可能会增加至100吨。

「零售市场没有天花板」

他指出，在中国市场中，公司目前约75%以上的销售是以高端酒店和餐厅为主，未来冀零售与餐厅并重。他形容，鱼子酱在高端餐饮上有天花板，有餐厅数量等限制，但C端则没有天花板，现时中国有消费能力的人愈来愈多，未来将吸引年轻人为主。

中国及东南亚增长潜力大

他提及，公司会透过品牌教育、推广等，优先发展中国和东南亚市场，因为其增长潜力较大，但「不会低价换销量」；欧洲市场较为成熟，公司通过品牌商进入欧美市场，这些品牌商的品牌影响力在当地较强，因而「不想去竞争」。目前公司销售至中国和东南亚市场的产品零售价格与欧美市场相若，又解释欧美市场会通过品牌商和餐厅等，销售至终端客户，从而有溢价。

内地加开零售店 料未来业务比例占半

他指出，公司上月在杭州开设旗舰店，暂时反应不错，故更坚定向C端走。公司计划今年中国将有8家零售店，明年增至20家；另目前在天猫，小红书和京东等电商设立店舖。

正洽欧盟地区设养殖场

被问及会否与其他竞争者合作，他表示部分欧洲的养殖场没有增长空间，希望与公司合作，以提高优势，惟公司会挑选，并考虑此会否带来增值性意义，又指目前正洽谈在欧盟地区设立养殖场，因为整体人手和养殖成本较有优势。

美国关税影响方面，他称去年美国对中国关税波动，行业去年征收的关税由40%，一度增至最多185%，再逐步回落至现时50%，但公司去年来自美国收入按年升20%，因为「（客户）找不到替代的东西」，另此对公司定价没有太大影响。

鲟龙科技副总经理韩磊指，内地去年鱼子酱消费量约60吨，估计未来2至3年可能会增加至100吨。

全球市占率36% 每千克鱼子酱售2396人币

招股书显示，该公司是全球最大的鱼子酱企业，连续11年销量全球第一，去年市占率达36.1%。去年其鱼子酱销量达291吨，按年增29%，平均每千克售2396元人民币。

内地设8个养殖场

鲟龙科技目前有8个养殖基地，分布在浙江千岛湖和乌溪江、 江西柘林湖、辽宁青山湖、湖南沩水河流域以及四川荥经河流域等水域，养殖总量超过1.4万吨，全属人工繁育。

该公司指，已成功构建了覆盖鲟鱼育种与养殖、鱼子酱加工、销售及品牌营销于一体的鲟鱼和鱼子酱价值链。去年该公司收入7.69亿元人民币，按年增15%，纯利为3.64亿元人民币，增长18%。

鲟龙科技是全球最大的鱼子酱企业，连续11年销量全球第一，去年市占率达36.1%。（鲟龙科技图片）

集资拟用于扩产能及收购

该公司表示，集资所得拟在5年内用于水产养殖及产能扩张、品牌营销活动及扩大全球销售渠道、加强研发能力、战略性投资或收购，以及一般营运用途。

鲟龙科技曾于2024年在内地新三板挂牌，除牌后三度尝试申请A股创业板或深交所主板上市无果，随后转战港股，近日第二度向联交所申请上市。