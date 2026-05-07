泡泡玛特曾飙6% 段永平指已建仓「我的神华都换了泡泡玛特」 近期转軚自称「王宁粉丝」

有「中国巴菲特」之称的著名投资者段永平，再发文唱好泡泡玛特（9992），直言「我把我的神华都换了泡泡玛特了」。获名人加持下，泡泡玛特股价一度劲升6%，收升3.8%报162.2元。中国神华（1088）则逆市大跌4.2%报45.76元。

4月已Short Put部署

段永平在其社交平台表示，已将所有中国神华的持仓，换成泡泡玛特。他在今年已多次发文提及该公司，更扬言自己是泡泡玛特创办人王宁的粉丝，并在4月透露已经采取「Short Put」（卖出认沽期权）方式建仓，即借助衍生工具「接货」。

他表明：「我是个满仓主义者，绝大部分钱都已经在其他的投资上了。尽管如此，我可以先卖些Put，同时考虑用哪些投资去换（机会成本）」，及至目前决定直接买入股票。

段永平称：「我把我的神华都换了泡泡玛特了。」

去年曾称「看不懂、不会碰」

事实上，段永平对泡泡玛特取态在近月大转变，去年底曾指看不懂泡泡玛特的商业模式，「不会碰」，之后更说：「我大致看过泡泡玛特，觉得他们确实蛮厉害的。不过，我依然无法理解人们为什么会需要这个东西，万一过两年大家都不要了呢？」但在短短数月后便称「收回不投资泡泡玛特的说法」，主要由于在泡泡玛特业绩后，「激发了自己的好奇心，连续花了好几天去理解这家公司，很久没有这种兴奋感了。」

称神华仍是好公司

另外段永平又指，虽然已沽清神华，但指神华是好公司，过去亦获得很好的回报，「在此谢过了！将来有机会我还会再回来的。I’ll be back！」

在LABUBU等IP产品推动下，泡泡玛特去年大赚128亿元人民币。

泡泡玛特股价从高位累跌60%

泡泡玛特近年成为港股新消费股的代表，股价自2024年起节节上扬，至2025年8月高见339.8元，累计升幅超过16倍，市值高达4563亿元。但随后因LABUBU热潮减退，股价转弱，至近期低见140.1元，从高位回吐近60%。

去年纯利大升2.9倍 LABUBU贡献收入强劲

在大量爆红授权IP商品推动下，泡泡玛特业绩强劲，纯利127.76亿元（人民币，下同），按年大升2.85倍。期内收益高达371.2亿元，增加1.85倍，其中LABUBU在内的「THE MONSTERS 」产品收入贡献达141.6亿元，劲升3.7倍。整体毛利率由66.8%升至72.1%。