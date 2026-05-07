港股如突破颈线26500及企稳 料展新一轮升浪｜古天后

5月7日，短暂时间有阳光，晚上有一两阵骤雨。有报道指美国与伊朗快将就结束战争达成协议，美股周三显著上升，道指一度抽高超过700点，重越5万关；美市收市，道指升612点或1.24%，报49910；标指升105点或1.46%，报7365；纳指升512点或2.02%，报25838；标指跟纳指再创历史及收市新高。投资者憧憬霍尔木兹海峡全面重开，恢复运输供应，国际油价急跌，纽约期油一度插水13.31%，每桶低见88.66美元，但今早亚洲时段则重返95美元水平之上。

中东必须永久停战才维持升浪

纽约梅隆银行高级宏观策略员Geoff Yu表示，市场持续预期中东局势降温及供应限制缓解，即使前路崎岖不平，但事件发展方向似乎明确；Panmure Liberum策略主管Joachim Klement认为，中东必须永久停战，市场先可以维持升浪。

憧憬美伊战争告一段落，航空及旅游相关股份纷纷炒上，联合航空及美国航空股价收市分别急升6.8%及4.6%，皇家加勒比邮轮（Royal Caribbean）更升8.8%。晶片股继续有追捧，超微半导体（AMD）业绩理想并唱好今季收入前景，股价爆升18.6%。Nvidia宣布与特殊玻璃和光纤生产商康宁（Corning）达成合作协议，以加强美国人工智能（AI）基建的制造能力，康宁股价急升12%，Nvidia升5.7%。迪士尼及Uber最新业绩均胜预期，股价分别抽高7.5%及8.5%，迪士尼为表现最强道指成份股。油股雪佛龙随油价回落，跌3.9%，为跌幅最大道指成份股。

美国10年期债息一度急降9.23个基点，至4.3309厘，对息口较敏感的2年期债息跌10.34个基点，至3.8365厘。美汇指数跌0.83%至97.625，日本当局疑似再度干预汇市，日圆曾急升1.8%至155.04兑每美元，创2月24日以来新高。美元回落刺激贵金属价格向上，现货金价最多扬升3.65%，重返4,700美元水平。MKS PAMP研究及金属策略主管Nicky Shiels认为，金价若要短期内创出纪录新高，需靠一般机构投资者入市，以填补季节性及散户嘅疲弱需求。

恒指26000成短线重要分水岭

中东局势有所缓和，加上A股复市做好，港股昨日高开131点，虽然早段二万六关一度得而复失，倒跌20点低见25877，但成功守住50日线即25800水平后，重拾向上动力再辗转向上，最终以全日高位26213收市，升315点，北水回归成交回复畅旺，成交额达3,047亿元。

港股于夜期及ADR随美股做好，今早黑期升至26500水平，料今早港股高开逾200点，而日本股市黄金周假期后复市首日，日经指数早段急升逾3%，重越60000点，再创新高。

过去几个交易日，恒指日线保力加通道一直收窄，而5、10及20日移动平均线接近汇聚于26000水平，三线汇聚区26000将成为短线重要好淡分水岭，而今早大市若跟随黑期高开于26500水平，即触及日线保力加通道顶部，由于今日港股将裂口高开，即使盘中或明日回补部份甚至全个上升裂口，只要26000水平守稳，港股后市仍有机会保持向上，如能企稳26500即头肩底颈线，料将展开新一轮升浪，先往上挑战26800至27000水平。

古天后