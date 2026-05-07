恒指大升412点 科指涨3% 阿里腾讯齐领军 专家料两万七大阻力｜港股收市

市场观望美伊达成停战协议的进展，美股期货延续升势及油价持续向下，带动日韩台股市创新高，港股则创逾两个月收市新高，收报26626点，升412点或1.6%，连升两日累升728点或2.8%。大市成交额3124亿元，连续两日逾3000亿元成交。

恒指高开318点，早段升幅曾收窄至305点，及后重拾升势，午后高见26669点，升455点，终收报26626点，升412点或近1.6%，为2月27日以来的收市高位，全日窄幅波动151点。国指和科指均连升两日，国指收报8919点，升118点；科指收报5121点，升151点或3.1%。

A股三大指数造好

内地股市方面，上证指数高开高走，收报4180点，升19点或约0.5%，深成指和创业板指数则一度转跌后回升，深成指最终收报15641点，升182点或1.2%；创业板指数报3833点，升54点或1.5%。

日韩台股又新高 韩股晋身全球第七大

亚洲主要股市方面，日经指数在日本黄金周后复市，曾突破六万三关口，高见63091点，收报62833点，狂升3320点或5.6%，为亚太区股市中表现最好，连升两个交易日。台湾加权指数盘中高见42156点，收报41933点，升794点或1.9%，连升4日。韩国综合指数曾高见7531点，终收报7490点，升105点或1.4%，韩股市值超越加拿大股市，成为全球第7大股市。

华虹劲升9% 壁仞飙15%

港股科技股中，在半导体概念股热炒下，华虹半导体（1347）收报141.4元，升8.7%，为表现最好的科指成份股。壁仞科技（6082）收报58.55元，升14.8%；澜起科技（6809）报357.6元，升11.2%。而美的（300）收市跌2.7%，报85.3元，因建议发行逾172亿港元零息有担保可换股债券，是唯一下跌的科指成分股。

快手急弹8% 百度扬4%

科网股中，快手（1024）收报48.4元，升7.6%，为最标青的国指成份股。ATMXJ亦向好，阿里巴巴（9988）以全日高位收报140.9元，升5%；腾讯（700）报477.4元，升3.1%；京东（9618）报119元，升2.2%；美团（3690）报84.25元，升2.1%；小米（1810）收报31.12元，升1%。至于百度（9888）报137.3元，升4.3%。

蓝筹股方面，创科实业（669）收报126.3元，升10.3%，为表现最好的蓝筹股。周大福（1929）发盈喜，收报11.63元，升7.3%。在油价回落下，中石油（857）收报10.69元，跌8.5%；中海油（883）报26.42元，跌5.8%，两股为表现最差的蓝筹股。中石化（386）报4.65元，跌1.3%。

李泽铭：恒指结构难追上AI炒风

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，现时港股突破26500点，下一个阻力位为27000点，但阻力较大，在恒指成份股中，大多为传统科技股，未必能跟随全球AI概念股炒风而炒起，下方支持位则为26000点。

腾讯阿里下周业绩 难成再升催化剂

他指出，虽然恒指要追上全球股市升幅的难度较高，惟个别半导体股份能跟上步伐，当中不乏半新股，在股份禁售期届满前仍有一定的上扬空间。他续指，下周阿里和腾讯将公布季绩，但未必能扭转趋势，要关注个别事件，包括美伊和谈会否成功，以及将于本月14日至15日举行的习特会有否释出好消息。

-----

1215：恒指今早高开317点后，表现窄幅上落，最多曾升429点至26642点，低位则曾见26518点，即高低位只有124点，截至中午报26624点，升410点或1.57%；科指升势更强，中午报5122点，升153点或3.09%。

阿里升逾4% 汇丰第二日反弹

重磅蓝筹股中，以阿里（9988）及腾讯（700）领涨，半日分别升4.3%及3.5%，其中腾讯旗下混元官微宣布，Hy3 preview上线以来的词元（Token）调用量持续增加，目前总量已经是上一代版本模型Hy2的10倍。同时，汇丰（005）公布业绩急跌后，连续第二日反弹，半日升1.3%，亦为贡献恒指最多股份之一；相反，石油股急跌，中海油（883）及中石油（857）分别泻4.2%及5%。

创科AIDC布局获大行看好

单计股价变幅，创科（669）半日升8%，为半日表现最佳蓝筹，快手（1024）及周大福（1929）亦分别升逾7%及5.7%。消息面上，创科获摩通发报告看好，指其在人工智能数据中心（AIDC）及相关基础设施领域的布局，正成为一个结构性、多年的增长驱动因素，而且重要性已超越传统的美国楼市相关业务，目标价升至176元，评级「增持」。

AI概念股续热炒 滴普升20%

板块走势方面，AI概念股持续热炒，滴普（1384）半日升逾20%；壁仞科技（6082）升逾12%；剑桥科技（6166）升逾7%；天数智芯（9903）及澜起（6809）亦齐升逾半成。

此外，多只科网股今早均见炒上，其中腾讯音乐（1698）升5.6%、百度（9888）升5.2%，哔哩哔哩（9626）及网易（9998）亦分别升4%及2.9%。

-----

0930：美国总统特朗普接受美媒访问时形容美伊「很有可能」达成停火协议，又指在潜在协议下，伊朗将交出其高浓缩铀，且同意不再使用地下核设施，而美方将放宽对伊朗的制裁。在市场憧憬双方停火下，国际油价急跌，布兰特期油周三曾跌穿100美元关口，收市报101.27美元，跌幅近8%；纽约期油收市亦跌7%至95.08美元。

油价急跌 标指纳指齐破顶

美股三大指数全线向上，道指一度重上5万点关口，收市报49910点，升612点或1.24%；标指首次升穿7300点关口，报7365点，升105点或1.46%； 纳指报25838点，升512点或2.02%，创历史新高。至于反映中概股表现的金龙指数，更大升3.45%至7127点。

AMD绩后急升18% Nvidia涨近6%

市场焦点中，Amd（AMD）季绩胜预期，并将未来数年CPU市场增长预期翻倍上调，股价急升逾18%至421.39美元。此外，英伟达（Nvidia）与康宁（GLW）达成一项长期协议，康宁将建造3座先进制造工厂，专门为英伟达生产光学连接解决方案，而英伟达则斥资5亿美元获得康宁股权认购权；两公司股价齐升，分别涨5.8%及12%。

日股复市涨逾4% 韩股有回吐

亚太区股市方面，日股假期后复市，今早曾急升逾4.4%至62139点；韩股昨日急升逾6%，今早出现回吐，曾跌约1%至7309点。港股方面，恒指今早高开317点，报26531点。蓝筹股中，科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升4%；腾讯（700）升2%；美团（3690）升2.4%；京东（9618）升2.8%；百度（9888）升4.9%；小米（1810）则升1.3%；快手（1024）亦升5%。

周大福盈喜 股价高开近4%

个股消息中，周大福（1929）发盈喜，预期截至3月底全年净溢利按年增加约45至55%，即纯利约录得85.8亿至91.7亿元。周大福指，净溢利上升主要由于金价上涨、零售业务及定价首饰的销售结构更趋有利，从而带动毛利率提升；以及严格的成本管理所带来的营运杠杆效应。该股开市报11.25元，升3.8％。

百济神州上调全年指引

百济神州（6160）公布首季净利润录约2.27亿美元，按年升178倍；总收入15.13亿美元，增长35%。此外，百济神州更新2026年全年指引，总收入指引由62亿至64亿美元，上调至为63亿至65亿美元；GAAP经营利润亦由7亿至8亿美元，上调至7.5亿至8.5亿美元。该股开市报189.4元，升4%。

北水动向方面，昨日净卖出港股85.64亿元，剑桥科技（6166）、中芯国际（981）及中海油（883）分别获净买入1.45亿元、7,925万元及99万元；而盈富基金（2800）、腾讯（700）及小米（1810）则分别遭净卖出37.39亿元、23.97亿元及10.49亿元。