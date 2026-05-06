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美伊据报接近达成停战备忘录 特朗普威胁伊朗接受 道指升500点后放缓 标指纳指再破顶

股市
更新时间：21:35 2026-05-06 HKT
发布时间：18:30 2026-05-06 HKT

美伊传出有望达成谅解备忘录，以推动战事结束，一度刺激外围市场进一步抽升。但美国总统特朗普发文威胁倘伊方不接受方案，「轰炸将会开始」，外电亦报道，伊方认为有关备忘录仅属美国的愿望清单。美股道指期货盘前曾升逾600点，至道指开市初段曾升逾500点后放缓。

道指初段报49827点，升529点；标指报7312点，升53点；纳指报25522点，升196点或0.8%。标指及纳指再创历史新高。

AMD及SMCI绩后飙两成

明星股个别发展，Nvidia（NVDA）升逾2%；微软（MSFT）逆市跌逾1%。绩优AI股续炒，超微公司（AMD）绩后飙升逾20%；超微电脑（SMCI）亦一度升逾20%。

相关新闻：伊朗局势｜美称军事行动已结束 预计伊未来48小时内就协议作出回应

纽油跌穿100关

油价一度急挫，纽约期油曾报每桶88.66美元，狂泻13.3%，现报96.35美元，跌5.8%。布兰特期油现报每桶103.43美元，跌5.8%。

减息憧憬再起 10年债息跌穿4.4厘

汇、债、商品市场亦显著波动，停战带动减息憧憬，10年期债息报4.36厘，大跌6.6点子，美元指数亦报97.811，跌0.7%。

金价扬3% Bitcoin重上82000关

现货金一度报每盎司4711美元，急升3.4%；现货银亦报每盎司77.44美元，飙6.3%，其后升势回顺。比特币进一步造好，见8.2万大关，报82050美元，升0.6%。

特朗普发文威胁，如伊方不同意和平方案，「轰炸将会开始，规模和强度将远超以往。」
特朗普发文威胁，如伊方不同意和平方案，「轰炸将会开始，规模和强度将远超以往。」

特朗普：倘伊方不接受「轰炸将开始」

特朗普发文指，如伊朗同意达成协议，这场「史诗愤怒」战事行动将会结束，霍尔木兹海峡亦会向伊朗在内的所有人开放；但如果伊方不同意协议，「轰炸将会开始，规模和强度将远超以往」。《纽约时报》报道，伊朗高官形容，美方提出的和平方案属一份「愿望清单」，与特朗普在达成协议的说法有矛盾。

伊朗指美方和平方案属「愿望清单」

美国媒体Axios早前引述消息报道，美国白宫认为是与伊朗最接近达成协议的一次，双方有望签订一页纸、含14点内容的谅解备忘录，预计伊朗将在未来48小时就数个关键问题作出回应。伊朗外交部曾回应传媒指出，正在评估美方提出的14点和平方案。

备忘录含解封霍尔木兹海峡

报道指，条款将列出结束伊朗的战事，并开始为期30天的谈判，以促成最终停战协议。谅解备忘录亦包括伊朗承诺暂停核浓缩活动，而美国亦同意解除制裁并释放数十亿美元的冻结伊朗资金；双方亦会解除对霍尔木兹海峡的限制。

受到停战预期影响，纽约期油大泻一成。
受到停战预期影响，纽约期油大泻一成。

专家：停战方向非常明确

纽约银行高级宏观策略师Geoff Yu指出，市场持续消化紧张局势缓和，并憧憬供应链限制放宽，认为虽然前路仍崎岖，但方向已非常明确。

分析师：油价区间波动有利股市上升

彭博研究宏观策略师Skylar Montgomery Koning指出，油价上涨对股市的负面影响已明显下降，当油价维持在一定区间波动，足以支持股市上涨。他又解释，虽然油价上升会对能源进口国造成压力，但事实上，科技股为主的标指，在油价上升期间主要是横行整固。

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