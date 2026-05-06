美伊据报接近达成停战备忘录 油价急跌一成 道期升近500点 标期纳期再破顶

外电报道，美国认为即将与伊朗达成一份一页纸的谅解备忘录，以推动战事结束。停战消息进一步引发乐观情绪，美股道指期货大升近500点，标期及纳期再创新高。油价则再度暴泻，纽油挫近10%。

道期暂报49903点，升488点；标期报7349点，升62点或0.9%；纳期报28551点，升415点或1.5%。

纽油跌穿100关

油价急挫，纽约期油报每桶92.49美元，大泻9.6%；布兰特期油报每桶100.5美元，大插9.1%。

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减息憧憬再起 10年债息跌穿4.4厘

汇、债、商品市场亦显著波动，停战带动减息憧憬，10年期债息报4.35厘，大跌7.6点子，美元指数亦报97.811，跌0.7%。

金价扬3% Bitcoin重上82000关

现货金报每盎司4711美元，急升3.4%。现货银亦报每盎司77.44美元，飙6.3%。比特币进一步造好，见8.2万大关，报82050美元，升0.6%。

受到停战预期影响，纽约期油大泻一成。

伊朗外交部：正评估美方14点和平方案

美国媒体Axios引述消息报道，美国白宫认为是次与伊朗谈判，将是最接近达成协议的一次，有望签订一页纸、含14点内容的谅解备忘录，预计伊朗将在未来48小时就数个关键问题作出回应。伊朗外交部回应传媒指出，正在评估美方提出的14点和平方案，白宫暂时未有回应。

备忘录含解除封锁霍尔木兹海峡

报道指，条款将列出结束伊朗的战事，并开始为期30天的谈判，以促成最终停战协议。谅解备忘录亦包括伊朗承诺暂停核浓缩活动，而美国亦同意解除制裁并释放数十亿美元的冻结伊朗资金；双方亦会解除对霍尔木兹海峡的限制。

专家：停战方向非常明确

纽约银行高级宏观策略师Geoff Yu指出，市场持续消化紧张局势缓和，并憧憬供应链限制放宽，认为虽然前路仍崎岖，但方向已非常明确。

分析师：油价区间波动有利股市

彭博研究宏观策略师Skylar Montgomery Koning指出，油价上涨对股市的负面影响已明显下降，当油价维持在一定区间波动，足以支持股市上涨。他又解释，虽然油价上升会对能源进口国造成压力，但事实上，科技股为主的标指，在油价上升期间主要是横行整固。