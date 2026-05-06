周大福发盈喜 料全年净溢利升最多55% 金价上升带动毛利率

周大福（1929）发盈喜，预期截至3月底全年净溢利按年增加约45至55%，即纯利约录得85.8亿至91.7亿元。

周大福指，净溢利上升主要由于金价上涨、零售业务及定价首饰的销售结构更趋有利，从而带动毛利率提升；以及严格的成本管理所带来的营运杠杆效应。

上季港澳市场同店销售大升四成

该集团在3月底止季度零售值仍按年倒退1.5%，但主要是内地零售值跌8.2%拖累，而港澳及其他市场的零售值大幅增长58.5%。上季内地同店销售按年微增0.2%，港澳及其他市场同店销售大升40.1%，受惠于消费气氛向好及客流维持强劲。