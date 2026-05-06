恒指升315点 北水回归沽货 中芯百度领涨 专家料26000关上落｜港股收市

美国和伊朗传大致达成协议，AI炒作热潮持续，美股隔晚走高，标指与纳指再破顶，亚洲股市亦造好。内地A股复市，在北水回归下，港股以全日最高位收市，恒指收报26213点，升315点或1.2%，重返26000关。大市成交增至3047亿元，较上一交易日增1.5倍，并为近一个月以来最多。不过北水则趁机沽货，转流出85.65亿元。

台韩股再创新高

半导体企业美国超微公司（AMD）和AI服务制造器超微电脑（SMCI）最新业绩超预期，为市场的AI热潮添助力。韩台股市再创新高，韩国股市假期复市后，在重磅股SK海力士和三星的带动下高开高走，韩国综合指数大升6.45%收市，升穿7000大关，报7384点；台湾加权指数亦升0.9%，收报41138点，升穿41000大关。另外，内地长假期复市首日高收，三大指数升幅介乎1.2%至2.7%。日本股市继续假期休市。

恒指高开131点，初段倒跌21点后即触底向上，在晶片股和科网股造好的支持下，全日反复向上，最终收报26213点，升315点。国指收报8800点，升70点。科指收报4969点，升39点。

中芯升6% 华虹飙9%

外电引述消息报道，中国目标今年底前先进国产矽晶圆使用率达七成，港股晶片股炒上，中芯国际（981）扬5.7%，收报74.85元。华虹半导体（1347）飙升9.3%，收报130.1元；上海复旦（1385）涨3.5%，收报42.48元；天数智芯（9903）弹高2.6%，收报571.5元。

澜起科技急升17%

存储股亦落镬，澜起科技（6809）大升16.8%，收报321.6元；兆易创新（3986）飙升14.5%，收报533.5元。追踪三星和海力士的本地ETF活跃，南方两倍做多三星电子（7747）大涨25.2%，收报130元；南方两倍做多海力士（7709）走高19.8%，收报71.9元。

百度扬5% 阿里升2%

科网股亦多数造好撑市，百度（9888）升4.9%，收报131.6元；阿里巴巴（9988）涨2.3%，收报134.2元；快手（1024）扬1.9%，收报45元；小米（1810）向上1.2%，收报30.82元。不过腾讯（700）逆市向下1.9%，收报463元；美团（3690）亦跌1.3%，收报82.5元。

内房造好 中海外涨7%

深圳、广州等内地城市出台新政策支持楼市，据内媒报道，内地楼市在「五一」假期成交攀升。内房股纷纷上扬，越秀地产（123）向上8%，收报4.18元；中海外（688）涨7%，收报14.97元；润地（1109）大升6.7%，收报35.34元；龙湖（960）走高4.7%，收报8.46元。

中东紧张局势缓和，国际油价回落，石油股、石油化工股多股向下，中国海洋石油（883）跌1.8%，收报28.04元。山东墨龙（568）急跌7%，收报8.09元；百勤油服（2178）挫6%，收报0.205元。

个股方面，长和（001）悉售英国电讯业务Vodafone Three股权后，股价连日走强，再升3.1%，收报70.1元。新世界（017）澄清截至目前，尚未就任何出售事项订立根据上市规则须予以披露的协议，该股走高3.2%，收报9.08元。经纬天地（2477）正式加入港股通名单，股价升6.9%，收报4.03元。

首挂新股可孚医疗（1187）收报38.9元，较招股价39.33元跌1.1%，不计手续费，一手（100股）帐面蚀43元。

曾永坚：恒指无AI硬件成分股 升幅落后

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，现时环球资金主要追逐AI硬体科技为主，美股科技股业绩亦进一步强化市场对AI硬体投资的乐观情绪，惟港股恒指的构成欠缺该类成分股，因此升幅不及区内股市。他预计，港股短期内维持上落市格局，恒指将继续围绕26000关水平上落，而要打破该格局，则需要中东和谈有成果，特别是霍尔木兹海峡相关得以开放，令国际油价大幅回落，从而提振市场投资意欲，并留意美国总统特朗普访华期间，中美关系能否出现超预期进展。

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1215：北水回归首日，恒指今早高开131点后，表现反复向好，升幅一度扩大至312点，高见26210点，截至中午则报26104点，升205点或0.79%，重上两万六点关口，半日成交1,658亿元；科指中午报4994点，升65点或1.32%。

汇丰反弹 腾讯逆市跌

重磅蓝筹股中，阿里巴巴（9988）半日升逾4%，连同中芯（981）升逾9%，以及汇丰（005）反弹1.8%，为今日主要领涨大市股份；相反，腾讯（700）逆市下跌1.4%，拖累了恒指表现。

单计股价变幅，信义玻璃（868）半日升8.7%，中海外（688）及华润置地（1109）亦分别升4.9%及4.5%，为半日表现最佳蓝筹之一。

国产晶片崛起 华虹半导体升12%

消息面上，据报美国晶片管制让英伟达（Nvidia）在中国市占率从66%减至0%，国产晶片因而受益，刺激多只半导体股炒上。除了中芯外，华虹半导体（1347）及天数智芯（9903）均升逾12%；晶门半导体（2878）亦升逾9%。

此外，存储股亦持续受追捧，澜起科技（6809）半日升近两成；兆易创新（3986）亦升17%。

内房股向好 金茂越秀升逾6%

另一热门板块则是内房股，除了中海外及润地之外，中国金茂（817）及越秀地产（123）半日均升逾6%；龙湖（960）升逾4%；绿城中国（3900）亦升逾3%。

消息面上，内地楼市在「五一」假期热度攀升。深圳乐有家研究中心数据显示，5月1日至4日乐有家门店一手住宅看房量按年上涨30%，二手住宅看房量按年上涨33%；一手住宅门店签约量按年上涨42%，二手住宅门店签约量按年大涨55%。同时，内地新政降低了核心区置业门槛，门店接到不少来自中山、香港等地的客户。



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0930：美国国务卿鲁比奥周二表示，美国已达成对伊朗军事行动「Epic Fury（史诗怒火）」的目标，又指「我们不希望再出现进一步冲突，总统更希望透过协议解决问题」。此外，美国总统特朗普已表示「自由计划」将暂时中止，以观察能否最终达成并签署协议，但封锁仍将继续有效。消息令油价偏软，其中布兰特期油今早跌1.5%至108.21美元；纽约期油则跌1.5%至100.69美元。

Intel大升13% 存储股持续热炒

美股三大指数周二齐向上，道指收市升356点或0.73%，报49298点；标指升58点或0.81%，报7259点；纳指升258点或1.03%，报25326点。至于反映中概股走势的金龙指数，则升0.12%至6889点。

市场焦点中，苹果公司据报正与Intel及三星电子进行初步磋商，计划由两家公司在美国代工生产其设备的核心晶片，消息刺激Intel（INTC）股价急升近13%，苹果（AAPL）亦升2.7%。此外，存储股持续热炒，美光科技 （MU）大升逾11%至640.2美元，市值突破7,000亿美元；Sandisk（SNDK）亦升12%至1,406.32美元。

科网股普遍向上 腾讯低开

港股方面，北水今日回归，恒指今早高开131点，报26029点。蓝筹股中，中芯（981）开市升逾4%；宁德时代（3750）亦升4%。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升0.9%；惟腾讯（700）跌0.3%；美团（3690）升0.5%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）无起跌；小米（1810）升0.2%。

长和悉售VodafoneThree 次日再高开

长和（001）昨午公布悉售英国电讯业务VodafoneThree股权后，昨日股价升逾4%，今早再升1.4%；相反，汇控（005）昨午公布业绩后急跌逾5%，今早则回稳，升0.4%。

新世界澄清酒店资产交易报道

新世界（017）表示，注意到有媒体报导揣测该集团可能出售其部分香港酒店资产的权益，经作出合理查询后，澄清尽管有潜在买家不时就该公司的各项资产进行接洽，包括香港酒店资产，但截至目前，尚未就任何出售事项订立根据上巿规则须予以披露的协议。该股开市报8.8元，无起跌。

美图首季付费订阅用户增30%

美图公司（1357）公布首季付费订阅用户超过1,790万，按年增长30.2%，其中来自生产力应用的付费订阅用户增长53%至234万，来自生活场景应用的付费订阅用户增长27%至1,556万。该股开市报4.25元，升1.4%。

可孚医疗公开发售超购398倍

新股方面，可孚医疗（1187）公开发售录约398倍超购，一手中签率5%，国际发售超购2.4倍。该股开市报39.84元，升1.3%。