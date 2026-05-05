「AI药物递送第一股」剂泰科技招股 入场费5303元 引入18间基投

「AI药物递送第一股」剂泰科技（7666）由今日（5日）起至周五（8日）招股，拟发行2.01亿股，集资约21.1亿元，招股价10.5元，每手500股，入场费5,302.95元，将于5月13日正式挂牌，富瑞、德银及中信证券为联席保荐人。值得留意的是，该股循《上市条例》第18C章申请上市，5%公开发售，最多可回拨至20%。

引入贝莱德及高瓴旗下HHLRA等

此外，该股引入贝莱德、UBS AM Singapore、国风投创新投资基金股份、未来资产、高瓴旗下HHLRA、Deerfield、RTW基金、Arc Avenue、Huadeng Technology、Isometry Global、广发基金、工银瑞信实体、华夏基金（香港）、富国基金、Lake Bleu、Sage Partners、工银理财、ORIX Asia AM为基石投资者，投资金额合共1.48亿美元。

AI纳米材料创新领军者

招股书指出，剂泰科技是人工智能纳米材料创新的领军者，致力于有效载荷（Payload）在各种生命体中的递送与应用，以AI纳米创新开启健康未来。NanoForge是集团专有的、协同整合的人工智能驱动纳米科技创新体系的基础，涵盖自主生成的庞大脂质库、人工智能基础模型、METiS AI智能体、量子化学与分子动力学模拟及人工智能驱动的高通量筛选平台。

招股书又指，集团开发了三大专业的解决方案（即AiTEM、AiLNP及AiRNA平台），用以模拟、预测及阐释纳米级别的相互作用关系，从而实现对先进纳米材料及其相关有效载荷的合理设计、优化及验证。

去年收入升近70倍

业绩方面，剂泰科技去年收入录1.05亿人民币，按年升69.9倍；年内亏损3.9亿元，按年收窄21.5%。

至于是次集资所得款项净额用途，约50%用于支撑人工智能基础设施及人工智能驱动纳米材料平台的核心技术研究、开发及推进；约20%用于人工智能开发产品管线中正在进行及计划开展的临床试验，推动候选药物在多个治疗领域及治疗模式中的进展；约10%用于开发动物健康及抗衰解决方案，并将人工智能赋能的解决方案拓展至该等高增长领域；约10%用于支持在全球构建人工智能驱动纳米材料生态系统的增长战略；以及约10%用作营运资金及其他一般企业用途。