中东局势又升温 恒指低开150点 汇丰绩前向下 天星医疗首挂升近两倍｜港股开市

中东局势再度升温，刺激油价急升。美国总统特朗普表示，伊朗战争可能还会持续两到三周，又重申伊朗必须交出浓缩铀；另据《今日以色列报》报道，在阿联酋油港遭到袭击后，美国和以色列正考虑对伊朗的导弹发射装置及能源设施实施打击。国际油价方面，布兰特期油周一升逾4.5%后，今早轻微回吐0.5%至113.85美元；WTI期油周一升逾2.5%，今早暂报104.88美元，回吐约1.5%。

美股三大指数向下 存储股续升

美股三大指数周一向下，道指收市跌557点或1.13%，报48941点；标指跌29点或0.41%，报7200点；纳指跌46点或0.19%，报25067点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一微跌0.09%至6881点。

市场焦点中，存储相关股继续强势，其中美光（MU）升6.3%、Sandisk（SNDK）升5.8%、西部数据（WDC）升2.5%，以及希捷科技（STX）升1.6%，而且上述4股均于周一创出历史新高。

北水续暂停 宁德时代逆市升近3%

港股方面，北水继续暂停，恒指今早低开150点，报25945点。蓝筹股中，宁德时代（3750）开市升2.9%最佳，恒安国际（1044）亦升2%；惟京东健康（6618）跌2.8%，药明生物（2269）亦跌2.2%。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市跌0.4%；腾讯（700）跌0.9%；美团（3690）跌1%；京东（9618）无起跌；百度（9888）则升1.8%；小米（1810）回吐0.6%。

汇丰（005）将于今日中午公布业绩，股价开市跌1.5%，报141.2元。

百威亚太少赚逾3% 股价平开

百威亚太（1876）公布首季收入按年升2.2%至14.93亿美元，股权持有人应占溢利按年跌3.4%至2.26亿美元，每股基本盈利1.71美仙；股权持有人应占正常化溢利跌0.4%，正常化每股基本盈利1.77美仙。期内，亚太区销量恢复增长，主要得益于印度强劲增长及中国行业状况的改善，但被南韩的发货安排时间差所抵销。该股开市报7.93元，无起跌。

天星医疗公开发售超购7822倍

新股方面，天星医疗（1609）公开发售部份录约7,822倍超购，一手中签率1.5%；国际发售超购逾9倍。该股开市报288元，升192%。

