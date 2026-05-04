AI概念股疯炒 存储、光通讯及半导体齐疯炒 曦智科技升近两成

随着美伊战争对股市影响减退，多只AI概念股越炒越烈，不同板块如存储、光通讯及半导体，以至AI应用股均齐齐向上，当中股价落后已久的阿里（9988）及腾讯（700）亦分别升逾6%及2%。

存储股之中，澜起科技（6809）及兆易创新（3986）分别升5.5%及4.36%，而两只相关ETF南方两倍做多海力士（7709）及南方两倍做多三星（7747）更分别升逾19%及5.5%。

消息面上，据韩媒报道，随着AI产业重心从训练转向推理，CPU正成为新的内存消耗大户，进一步加剧全球DRAM供应紧张局面。报道更引述业内消息称，DRAM市场当前供应量较需求低约10个百分点，供需失衡短期内难以缓解，超级周期或延长至2027年。

光通讯股之中，由近日上市的大热半新股曦智科技（1879）领涨，暂升逾两成；同业剑桥科技（6166）及长飞光纤（6869）亦分别升14%及8%；FIT HONG TENG（6088）亦升近7%。

半导体股持续热炒，天数智芯（9903）大升18%；华虹半导体（1347）升逾5%；中芯（981）及傅里叶亦升逾4%。消息面上，随着内地AI算力需求推升，国产算力晶片企业亦预计迎来业绩兑现关键期。`１

多只AI应用相关股亦见炒上，群核科技（068）升逾17%，该股近日与金涌投资（1328）订立战略合作框架协议，已就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作。

此外，其他同业如五一视界（6651）升一成；讯策（3317）升6%；至于AI大模型股MINIMAX（100）暂升11%；智谱（2513）亦升逾5%。