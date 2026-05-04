AI各大概念股越炒越烈 专家最看好存储板块 腾讯阿里估值收复需时

随着美伊战争对股市影响减退，多只AI概念股越炒越烈，不同板块如存储、光通讯及半导体，以至AI应用股均齐齐向上，当中股价落后已久的阿里（9988）及腾讯（700）半日分别升逾5.63%及1.71%，曦智科技（1879）更升两成。针对后市前景，光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《 星岛头条》访问时指出，AI热潮的炒作并非昙花一现，并指无论在外围市场还是港股市场，AI炒作已持续数年，特别是在美股；而港股市场则是近年来才出现较热烈炒作，因此炒作期仍未完结。

业绩爆发趋势仍未见终止

他续指，判断炒作期是否结束，最主要是看相关股票的盈利增长持续性能否继续维持。暂时来看，不同细分领域的业绩爆发增长趋势仍未见终止，只要业绩继续有不错的增长，市场给予的估值就会提升，因此AI热潮将会继续维持。

DRAM超级周期或至2027年

事实上，今日不同AI相关板块也有好表现。存储股之中，澜起科技（6809）及兆易创新（3986）半日分别升3.21%及3.33%，而两只相关ETF南方两倍做多海力士（7709）及南方两倍做多三星（7747）更分别升逾21.93%及7.33%。消息面上，据韩媒报道，随着AI产业重心从训练转向推理，CPU正成为新的内存消耗大户，进一步加剧全球DRAM供应紧张局面。报道更引述业内消息称，DRAM市场当前供应量较需求低约10个百分点，供需失衡短期内难以缓解，超级周期或延长至2027年。

曦智科技领涨光通讯股

光通讯股之中，由近日上市的大热半新股曦智科技（1879）领涨，半日升逾两成；同业剑桥科技（6166）及长飞光纤（6869）亦分别升14.26%及8.24%；FIT HONG TENG（6088）亦升近5.72%。半导体股持续热炒，天数智芯（9903）大升15.5%；华虹半导体（1347）升逾4.82%；中芯（981）及傅里叶亦升逾3.1%。消息面上，随着内地AI算力需求推升，国产算力晶片企业亦预计迎来业绩兑现关键期。

群核与金涌合作 半日升逾15%

多只AI应用相关股亦见炒上，群核科技（068）升逾15.11%，该股近日与金涌投资（1328）订立战略合作框架协议，已就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作。此外，其他同业如五一视界（6651）升7.58%；讯策（3317）升4.83%；至于AI大模型股MINIMAX（100）暂升10.45%；智谱（2513）亦升逾4.84%。

伍礼贤：最看好存储板块

谈到具体板块，伍礼贤认为存储、晶片及半导体等不同领域都有不错机会，接下来都会继续受人工智能发展带动。其中，他相对最看好存储板块，因为以基本面计算，其增长趋势颇为强劲。环球巨头如三星、海力士、美光等，业绩增长达数倍；港股市场方面，内地龙头企业如兆业创新等亦表现不俗，目前产品供不应求，因此他对这一块颇为看好。

光通讯不建议过份追入

至于光通讯，他认为将来增长潜力很大，但部分个股已升得很高，目前业绩尚未能体现出来，当下盈利基础相对较低，股价已率先上升，因此不建议过份追入。晶片和半导体方面，他同样看好，但相对而言较为看好存储板块。此外，他亦看好部分材料板块，如PCB（印刷线路板）等硬件材料，包括城隍科技、健通晶层板等企业。

腾讯和阿里难现爆发性上升

对于腾讯和阿里巴巴是否可以追落后，伍礼贤认为可以，但提醒投资者不要憧憬其爆发力如上述纯AI板块般强劲。他指出，刚才提到的板块业务全部集中在相关领域，爆发力自然强大；但腾讯和阿里的体系庞大，AI发展业务规模对现有收入规模的贡献并不夸张。两者业绩最大部分仍来自较传统的消费领域——腾讯主要看游戏、广告及金融支付，阿里巴巴则看电商平台收入、外卖等；虽然云端收入是AI的一个分支，但仍属较大领域，上述传统业务才是其更大的基本盘。因此，他认为腾讯和阿里虽然会受惠于AI发展，但股价不会出现爆发性上升，估值可以有一个较缓慢的向上收复，但并非爆发性向上。