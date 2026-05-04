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五月市场将遇美国非农 美欧贸易及美伊地缘风险等齐袭 港股汇控首季业绩公布｜一周前瞻

股市
更新时间：06:00 2026-05-04 HKT
发布时间：06:00 2026-05-04 HKT

今日（4日）是港股5月首个交易日，虽然美国和伊朗的谈判仍处于胶著状态，但是本周内市场将会迎来美国重要就业数据、中国进出口数据，包括Palantir、超微公司等重要科技股最新财报及地缘政治风险等多重因素影响，预期本周环球金融市场的波动性或将明显加剧。

美国4月非农加失业率来袭 多位联储局官员发声

本周最受瞩目的莫过于周五（8日）美国公布的4月非农就业报告和4月失业率。根据国际财经网站TradingEconomics预测，美国4月非农就业人口将增加9.5万人，远低于3月的增加17.8万人，4月失业率则预估与3月相同，维持在4.3％。

值得关注的是，上周美国联储局议息会议上宣布按兵不动，维持利率在3.5%至3.75%区间，符合市场预期，但会后声明显示联储局内部的减息分歧愈发明显。有分析认为，若本周非农数据显著低于预期，市场对联储局降息的押注仍可能重新升温。

另外，本周内联储局官员Bowman、MaryDaly、Waller等人将会进行公开发言，有望进一步透露未来财政和货币政策信号。

中国进出口和外汇储备受关注 

另一方面，本周内中国官方将会公布的4月进出口数据和外汇储备数据，同样值得关注。中国3月以美元计价出口按年增长2.5%，增速明显放缓，并低于市场预期。分析预计4月出口有望小幅回升。外汇储备方面，此前中国已连续十七个月增持黄金，4月数据将检验这一趋势能否延续。

Palantir等科技巨头密集登场 两新股在港上市

美股业绩季进入下半局，本周多家重磅科技股将接力放榜。周一（4日）盘后，大数据分析软件公司Palantir将公布业绩，这被视为检验其AI商业化能力与增长动能的重要数据。周二（5日)盘后超微公司（AMD）接棒登场；半导体和软体设计公司Arm紧随其后公布业绩。此外，迪士尼、Uber及Coinbase等重磅企业亦陆续将于本周公布业绩。

另外，港股重磅股汇丰控股（005）将在本周二（5日）公布最新财报。新股方面，天星医疗（1609）和可孚医疗（1187）两只新股亦将于本周在港交所挂牌上市。

中东地缘和美欧贸易风险叠加

本周全球贸易紧张局势可能进一步升级。美国特朗普上周已宣布，由于欧盟未能遵守已达成的贸易协议，将在本周起，将欧盟输美汽车和卡车的关税由15%提高至25%。与此同时，中东局势依然胶着，伊朗提交了新方案，特朗普仍表示「不满意」，并表示如果伊朗政权行为不端，不排除对伊朗采取新的军事行动。

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